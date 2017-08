Modern Organic Design : ศูนย์กีฬา สถาปัตยกรรมไม้ไผ่

ไม่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่มากนัก เราค้นพบสถาปัตยกรรมธรรมชาติที่สรรสร้างด้วยฝีมือมนุษย์ ห้อมล้อมด้วยภูเขาสูงและทุ่งนาเขียวชอุ่ม ที่ที่หลบซ่อนตัวแบบไม่เงียบนัก … เรากำลังจะพูดถึง ศูนย์กีฬา สถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ของโรงเรียนเด่นปัญญา ใน อ.หางดง ที่ได้รับการพูดถึงในระดับโลกอยู่ขณะนี้

สถาปัตยกรรมไม้ไผ่แห่งนี้ถูกออกแบบโดย chiangmai life architects (CLA) ที่ได้รับ แรงบันดาลใจมาจาก “ดอกบัว” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของไทยและคำสอนในพุทธศาสนา

พื้นที่กว่า 782 ตรม.ของอาคารเป็นโครงสร้างไม้ไผ่สำเร็จรูปวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นทั้งหมด โดยไม่มีการใช้เหล็กเสริมเพื่อเชื่อมต่อใดๆ ภายในฮอลล์ขนาดใหญ่สามารถจุคนได้ถึง 300 คน พื้นที่ใช้สอยถูกแบ่งเป็นสนามบาสเกตบอล สนามฟุตซอลที่สามารถรองรับปรับเป็นสนามวอลเลย์บอลได้ รวมถึงสนามแบดมินตัน และพื้นที่เวทีสำหรับทำกิจกรรมอื่นๆ และมีห้องเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย

โครงสร้างที่สวยงามนี้ มีการออกแบบให้ระบายอากาศตามธรรมชาติ และติดตั้งฉนวนกันความร้อนภายใต้หลังคาไม้ไผ่ ทำให้ผู้ใช้งานเย็นสบายได้ตลอดปี และแข็งแรงทนทานต่อภัยธรรมชาติอย่างลมพายุ รวมไปถึงการเกิดแผ่นดินไหวได้ โดยคาดว่าจะมีอายุการใช้งานได้ถึง 50 ปีเลยทีเดียว ที่สำคัญศูนย์กีฬาแห่งนี้ไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (zero carbon footprint) อีกด้วย

โรงเรียนปัญญาเด่น ตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่อยู่บนภูเขาสูงและท่ามกลางทุ่งนาเขียว การออกแบบอาคารและภูมิทัศน์ในโรงเรียน จึงต้องการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ซึ่งนอกจากศูนย์กีฬาแห่งนี้แล้วภายในโรงเรียนดีไซน์สวยแห่งนี้ยังมีอีกหลายอาคารที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ อย่างเช่น ดิน หิน และไม้ไผ่ มาเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง เรียกได้ว่าโรงเรียนต้นแบบที่มุ่งสร้างการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริง



Owner : Panyaden international school

Architect : chiangmai life architects (CLA)

Manufacturers/Products

borax/boric acid treated bamboo : chiangmai life construction

EPDM/SBR indoor sports floor : yang ma sports tech co., ltd

cree multipurpose LED lights : PSC commercial co., ltd.

อ่านต่องานดีไซน์โรงเรียน : School

เรื่อง : pari

ที่มา : www.panyaden.ac.th , www.designboom.com

ภาพ : markus roselieb (CLA) และ alberto cosi