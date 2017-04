By

นอกจาก Facebook และ Instagram แล้ว นี่คือ 10 แอพพลิเคชั่น เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งบ้านที่น่ามีติดสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตไว้นะจ๊ะ ที่สำคัญคือฟรีด้วยจ้า

1. ServisHero: On demand services

By ServisHero – https://itunes.apple.com/th/app/id992334828

ปัญหาการหาช่างดีๆจะหมดไป เพราะนี่คือวิธีการที่ง่ายที่สุดในการหาช่างและบริการที่เหมาะกับคุณด้วยรูปแบบ on demand เพียงอธิบายงานที่คุณต้องการรับบริการ ตอบคำถามง่ายๆเพียงไม่กี่ข้อ แล้วส่งคำขอใช้บริการได้ทันที จากนั้นรอรับใบเสนอราคาจากฮีโร่ที่สนใจให้บริการคุณ และเลือกฮีโร่ที่คุณถูกใจ โดยเปรียบเทียบราคา ประวัติ และรีวิวของฮีโร่ แล้วค่อยตัดสินใจก็ยังได้

2. LING

By Triple I Geographic Co., Ltd. – https://itunes.apple.com/th/app/ling/id1147521441?mt=8

แอพเพื่อการวาดรูปแปลงที่ดินและคำนวณขนาดแปลงที่ดินด้วยภาพถ่ายดาวเทียมและ GPS

ที่เจ๋งที่สุดคือมีหน่วยวัดเป็นไร่ งาน และวาด้วย ไม่ว่าจะเป็นการวาดแปลงที่ดินเพื่อการซื้อ-ขาย การให้เช่าทำประโยชน์ หรือการวัดขนาดเพื่องานด้านเกษตรกรรมและการพัฒนาโครงการ LING จะช่วยให้การทำแผนที่ที่ดินของคุณสะดวกขึ้นแน่นอน

3. EasyMeasure – Measure Distance with your Camera

By Caramba App Development – https://itunes.apple.com/us/app/easymeasure-measure-distance-with-your-camera/id349530105?mt=8

แอพสำหรับเทียบระยะด้วยกล้องสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต สะดวกมากๆเวลาต้องการกะระยะต่างๆที่เกินมือเอื้อม เช่น วัดขนาดสนามหญ้า โรงรถ ฯลฯ

4. MagicPlan

By Sensopia – https://itunes.apple.com/us/app/magicplan/id427424432

ใช้กล้องสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตวัดระยะต่างๆภายในบ้าน (นอกบ้านก็ได้) แล้วกำหนดฟังก์ชันต่างๆ แอพนี้ก็จะเขียนแบบให้คุณ แม้จะเป็นระยะคร่าวๆ แต่ก็ถือว่าสะดวกดีนะ

5. PANTONE Studio

By Pantone – https://itunes.apple.com/us/app/pantone-studio/id329515634?mt=8

อยากเปลี่ยนสีห้อง ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ก็บอกว่าอยากได้สีฟ้า แต่จะเป็นสีฟ้าโทนเดียวกันหรือเปล่า แอพนี้ช่วยได้ เพียงถ่ายภาพสีที่ชอบ แอพจะเทียบสีกับ Pantone ให้คุณ แล้วนำรหัสนั้นไปให้ช่างผสมสีให้เลย แค่นี้ก็ได้ห้องที่มีสีสวยตรงใจแล้ว

6. Paint Tester

By Luminant Software, Inc – https://itunes.apple.com/us/app/paint-tester/id545366469?mt=8

หากคุณมีสีที่ถูกใจแล้ว แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะออกมาเป็นอย่างไร แอพนี้ช่วยได้อย่างแน่นอน เพราะสามารถจำลองสีของผนังใหม่แทนที่สีเดิมได้อย่างง่ายดาย จะได้ไม่ต้องเสียอารมณ์ที่สีของผนังไม่ออกมาอย่างที่ใจคิด

7. Trace by Morpholio

By Morpholio Apps – https://itunes.apple.com/us/app/morpholio-trace-design-sketch-draw-architect/id547274918?mt=8

แอพนี้เหมาะกับผู้ต้องการรีโนเวตบ้าน ซึ่งจะเป็นเหมือนกับกระดาษร่างที่วาดทับไปบนภาพจริงได้เลย จึงทำให้เราสื่อสารกับช่างได้ง่ายขึ้นเยอะ

8. Sun Seeker: 3D Augmented Reality Viewer

By ozPDA – https://itunes.apple.com/au/app/sun-seeker-3d-augmented-reality/id330247123?mt=8

ดวงอาทิตย์ขึ้นตรงไหนตกตรงไหน แอพนี้บอกคุณได้แบบเป๊ะๆเลยล่ะ เพื่อจะได้กำหนดช่องแสงและช่องหน้าต่างได้ตรงใจ ไม่ว่าจะรับแดดเช้าหรือมองดวงอาทิตย์ตกดิน เหมาะกับผู้ที่กำลังจะสร้างบ้านใหม่หรือ รีโนเวตบ้าน

9. Lux Meter-Light Meter & Fotometer

By Chuan Xu – https://itunes.apple.com/us/app/lux-meter-light-meter-fotometer/id1146348964?mt=8

แอพสำหรับวัดความเข้มของแสงในพื้นที่ที่เราอยู่ โดยใช้กล้องสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เพราะแสงที่น้อยเกินไปหรือมากเกินไปอาจทำให้เรารู้สึกไม่สบายตาโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ แย่กว่านั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสายตาหรือปวดหัวได้เลยนะ

10. Pinterest

By Pinterest – https://itunes.apple.com/us/app/pinterest/id429047995?mt=8

เป็นแอพที่เราเปิดดูบ่อยมากๆ นักออกแบบคงรู้จักกันดีอยู่แล้ว แต่ถ้าใครยังไม่รู้จัก ขอแนะนำเลย เพราะ เต็มไปด้วยภาพบ้าน สวน งานสถาปัตยกรรม งานออกแบบภายในสวยๆ รวมไปถึงไอเดียการตกแต่งในสไตล์ต่างๆ ถือเป็นแหล่งรวมแรงบันดาลใจชั้นดีจริงๆ เพียงใส่คีย์เวิร์ดที่คุณต้องการค้นหา ก็จะมีภาพงามๆขึ้นมาให้เลือกชมมากมาย เหมาะจะใช้เป็นแบบอ้างอิงก่อนพูดคุยกับนักออกแบบ