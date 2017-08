รวม 10 บ้านกลางป่า น่าอยู่สุดๆ

By

น่าจะเป็นความฝันของหลายคนที่จะได้มีบ้านที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติสีเขียว นอกจากสิ่งแวดล้อมจากต้นไม้ใบหญ้าแล้ว ยังช่วยสร้างบรรยากาศแสนสบายโดยบางทีเครื่องปรับอากาศก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นเลย หากพื้นที่ดินมีต้นไม้ปลูกหนาแน่นอยู่แล้ว ลองปรึกษาสถาปนิกถึงวิธีการเก็บรักษาต้นไม้เดิมให้คงอยู่ได้มากที่สุด แต่หากยังไม่มีต้นไม้ใหญ่ละก็ เริ่มปลูกตั้งแต่วันนี้ก็ยังไม่สายเกินไป !

“บ้านขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป อยู่แล้วรู้สึกผ่อนคลาย และสามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้” หัวใจสำคัญในการออกแบบ บ้านรูปร่างหน้าตาโฉบเฉี่ยวทันสมัยสไตล์โมเดิร์น มีเส้นสายเท่าที่จำเป็นไม่กระโดดออกจากบริบทโดยรอบ และยังคำนึงถึงฟังก์ชันการใช้งานไปพร้อมกัน

เจ้าของ : คุณนิรมล – นพ.วีระศักดิ์ ว่องไพฑูรย์

ออกแบบ : คุณกรรณิการ์ รัตนปรีดากุล และคุณพิริยะ ไทยลิ่มทอง บริษัทสถาปนิก สเปซไทม์ จำกัด (Spacetime Architects Co., Ltd.)

โฮมสเตย์กลางป่าปลูกจากมือในสวนหลังบ้าน โดยยังคงรักษาต้นไม้ทุกต้นที่เจ้าของบ้านตั้งใจปลูกกว่า 30 ปี สถาปนิกจึงเลือกใช้การวางกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสจํานวน 5 กล่อง เข้าด้วยกันเป็นรูปเครื่องหมายบวก ให้ต้นไม้สามารถแทรกตัวเติบโตได้อย่างอิสระ สร้างร่มเงารอบๆพื้นที่พักผ่อนอย่างกลมกลืน

เจ้าของ : คุณจันทิตา และคุณไพศาล กุศลวัฒนะ

ออกแบบ : คุณประกิจ กัณหา จาก Studiomiti

บ้านพักตากอากาศริมทะเลเงียบสงบ ณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายล้อมด้วยทิวสนซึ่งเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการออกแบบ ด้วยผิวสัมผัสของผนังปูนเปลือยที่เซาะร่องให้เป็นเส้นตั้งแบบถี่และห่างคล้ายกับแนวป่าสน รวมท้ังจําลองภาพต้นสนผ่านงานออกแบบเสา คือแทนที่จะใช้เป็นท่อนไม้ตันๆ เลยเลือกใช้ไม้ท่อนบางยาวมาประกบกันโดยเว้นช่องว่างตรงกลางไว้ เพื่อให้มองออกไปเห็นเส้นนอนของท้องทะเลในเวลาเดียวกันได้

เจ้าของ : คุณยุพิน สุวรรณโสภณ มินซิ่ง และคุณริชาร์ด พอนทุส มินซิ่ง

ออกแบบ – ตกแต่ง : คุณบี วิทยถาวรวงศ์ Beautbureau Co., Ltd.

บ้านทรงกล่องชั้นเดียวสีขาวแบบพิมพ์นิยม แต่บรรจุสไตล์ของการจัดแต่งของสะสม พร็อปส์ รวมถึงงานปั้นจากมือและหัวใจศิลป์ ท่ามกลางหมู่แมกไม้ที่เติบโตในพื้นที่ดินแห่งนี้มาหลายสิบปี ซึ่งทำให้ตื่นตาจนแทบนึกไม่ถึงว่าอยู่ในบ้านธรรมดาหลังนี้

เจ้าของ-ออกแบบ : คุณจําเนียร ทองมา

จากบ้านสีขาวหลังธรรมดาที่จังหวัดนครราชสีมา จนถึงสตูดิโออิฐก่อหลังใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่คงสไตล์ความเป็นพี่ทองมาเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยม และในขณะเดียวกันก็เป็นเสมือนบันทึกความรู้สึก ณ ช่วงเวลาที่ได้ทำงานและคลุกคลีอยู่ในที่นี่ โดยพยายามเชื่อมต่อธรรมชาติให้ได้มากที่สุด

เจ้าของ-ออกแบบ : คุณจําเนียร ทองมา

