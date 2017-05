THE DECK – คอนโดฯดีไซน์เท่ เปิดมุมมองสู่ธรรมชาติทั้งทะเลและภูเขา

By

จะมีสักกี่โครงการในประเทศไทยที่ตั้งชื่อโครงการตามจุดขายได้ชัดเจนขนาดนี้ เรากำลังพูดถึง The Deck(เดอะเดค) ป่าตอง จากแสนสิริ ที่ครั้งนี้ตัดสินใจพัฒนาศักยภาพบนที่ดินทำเลทองขนาด 5 ไร่ของหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ตให้กลายเป็นคอนโดมิเนียมประเภท Low Rise จำนวน 2 อาคาร 270 ยูนิต โดยมีบริษัท Somdoon Architects(SdA) บริษัทสถาปนิกที่ฝากฝีมือไว้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์มาแล้วมากมาย เป็นผู้รับหน้าที่เนรมิตความแปลกใหม่ให้เกิดขึ้นบนที่ดินแห่งนี้

เนื่องจากพื้นที่ของโครงการตั้งอยู่ห่างจากหาดป่าตองเพียง 500 เมตร ทีมงานจึงต้องวางผังอาคารให้เปิดมุมมองสู่ธรรมชาติทั้งทะเลและภูเขามากที่สุด แต่ด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายว่าด้วยเรื่องขนาดความสูงของอาคารที่ห้ามก่อสร้างเกิน 23 เมตร จึงเกิดเป็นคอนโดมิเนียมประเภท Low Rise สูง 7 ชั้น โดยในระหว่างขั้นตอนการคิดภาพรวมของโครงการ สถาปนิกเล่าว่าพวกเขาต้องนำภาพรวมของตลาดบ้านพักตากอากาศในจังหวัดภูเก็ตมาคิดวิเคราะห์และตีความในเชิงออกแบบ เพื่อให้เกิดฟังก์ชันที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติซึ่งมีการเข้าพักเฉลี่ยยาวถึง 1 – 3 เดือนในแต่ละครั้ง

เริ่มต้นจากการออกแบบห้องพักแบบสตูดิโอให้มีฟังก์ชันภายในครบถ้วนลงตัว แล้วจึงเพิ่มระเบียงขนาด 2.70 × 3.30 เมตร ลงไปในทุกห้องพัก ซึ่งพอสำหรับรองรับกิจกรรมต่าง ๆ อย่างการนอนอาบแดดได้สะดวกตามความชอบของลูกค้าชาวต่างชาติ โดยออกแบบระเบียงแต่ละห้องให้เรียงตัวแบบเยื้องกัน เพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวและรับแสงแดดได้เต็มที่ ส่วนองค์ประกอบอื่น ๆอย่างราวระเบียง เน้นทำจากอะลูมิเนียมเพื่อป้องกันปัญหาการกัดกร่อนจากไอเค็มของทะเล ทั้งยังเลือกใช้แผ่นอะลูมิเนียมสีฟ้า หนา 2 มิลลิเมตร มากรุใต้ท้องระเบียงแต่ละชั้น กลายเป็นฝ้าสีสวยดูเชื่อมโยงกับท้องฟ้าและท้องทะเลของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งกลายมาเป็นที่มาของชื่อโครงการ The Deck นั่นเอง

และอีกส่วนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ คือการออกแบบแลนด์สเคปจาก Shma ซึ่งมาพร้อมการออกแบบโดยมีทำเลที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของเมืองภูเก็ตเป็นแรงบันดาลใจตัวโครงการโอบล้อมด้วยธรรมชาติดูเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ยังใช้พื้นที่สีเขียวช่วยสร้างประสบการณ์การเข้าถึงตั้งแต่ทางเข้าไปจนถึงใจกลางของโครงการ เชื่อมต่อไปถึงสวนบริเวณสระว่ายน้ำบนชั้น 7 ที่เปิดมุมมองสู่ทะเลและเส้นขอบฟ้าได้แบบชิล ๆ

ส่วนประเภทห้องพักแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ ห้องสตูดิโอ ขนาด 29.50 – 38.50 ตารางเมตร ห้องแบบ1 ห้องนอน ขนาด 40.50 – 50.50 ตารางเมตร และห้องแบบ 2 ห้องนอน ขนาด 63 – 75 ตารางเมตร แต่ละห้องมีเพดานสูงถึง 2.60 เมตร ช่วยสร้างความรู้สึกโปร่งสบายไม่อึดอัด และเพื่อรองรับนักลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ภูเก็ต โครงการ The Deck ป่าตอง ยังมีบริการ Rental for the Holidays ทำหน้าที่ดูแลด้านการปล่อยเช่า การันตีผลตอบแทนสูงสุด 7 เปอร์เซ็นต์ตลอดระยะเวลา 5 ปี

เรียกได้ว่าไม่ว่าคุณจะสนใจ The Deckคอนโดมิเนียมที่มีระเบียงขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับการนอนอาบแดดเป็นมุมรับประทานอาหารสุดชิลพร้อมวิวหาดป่าตองสวย ๆหรือแม้แต่สนใจอยากร่วมลงทุนระยะยาว โครงการนี้สามารถตอบโจทย์คุณผ่านงานดีไซน์สุดพิถีพิถันและบรรยากาศสบาย ๆ ส่งเสริมการพักผ่อนอย่างเต็มรูปแบบได้แน่นอน

ออกแบบสถาปัตยกรรม : Somdoon Architects (SdA) www.somdoonarchitects.com โทร. 0-2279-5988

ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม : Shma Company Limited www.shmadesigns.com โทร. 0-2390-1977

พิกัด : ป่าตองซอย 2 ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต www.sansiri.com/condominium/thedeck_patong โทร. 1685

เรื่อง Ektida N.

ภาพ W Workspace, Spaceshift Studio

ภาพประกอบ คณาธิป

เรียบเรียง Pari