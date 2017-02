ความหมายของ…ที่อยู่ ณ บ้านโมเดิร์นบรรยากาศคลาสสิก แห่งนี้

By

“เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร” เป็นคำถามที่ผุดขึ้นในใจระหว่างพูดคุยกับผู้ออกแบบและเจ้าของบ้านหลังนี้ บ้านโมเดิร์นบรรยากาศคลาสสิก

บ้านสวยหลังนี้เป็นที่อาศัยรวมกันของคนสามรุ่น ได้แก่ คุณณรงค์ ศรีจักรินทร์ ภรรยา คุณพานี ศรีจักรินทร์ คุณพ่อคุณแม่คุณณรงค์ และลูกชาย คุณกวิน ศรีจักรินทร์ ก่อนหน้านั้นบ้านนี้เป็นบ้านจัดสรรที่ครอบครัวคุณณรงค์อยู่มานานกว่าสามสิบปี ต่อมาซื้อพื้นที่บางส่วนเพิ่มเติม พร้อมกับปรับปรุงบ้านหลังเก่าโดยเก็บโครงสร้างเดิมไว้ และสร้างบ้านใหม่อีกหลังบนพื้นที่ว่าง เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวอยู่อาศัยอย่างสะดวกสบาย บ้านโมเดิร์นบรรยากาศคลาสสิก

คุณโกวิทย์ สุริยาพร สถาปนิกจาก Architecture and Interior Office Co., Ltd. เล่าให้ฟังว่า

“ตอนมาดูบ้านครั้งแรกค่อนข้างตกใจ ไม่รู้จะปรับให้ออกมาเป็นรูปแบบไหนดี เพราะลักษณะบ้านเดิมเป็นสไตล์โคโลเนียล มีซุ้มโค้ง (Arch) และฝ้าเพดานต่ำ สุดท้ายมาลงตัวกับการออกแบบให้ดูโมเดิร์นขึ้น แต่ยังมีกลิ่นอายคลาสสิกของสไตล์บ้านเดิม อย่างน้อยจะได้มีความทรงจำกับบรรยากาศเดิมที่เคยอยู่”

บ้านนี้สร้างระหว่างปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ จึงต้องหยุดการก่อสร้างไปพักใหญ่

“ช่วงก่อสร้างบ้านหลังนี้ ผมเช่าบ้านอื่นอยู่ประมาณสี่ปี พอถึงวันแรกที่บ้านสร้างเสร็จ ผมพาคุณพ่อคุณแม่มาที่บ้าน ท่านตื่นเต้นมาก ทั้งชื่นชอบและมีความสุข ถือเป็นสี่ปีที่คุ้มค่ากับการรอคอย เพราะสิ่งที่ได้มากกว่าที่คิดไว้” คุณณรงค์เล่าถึงวันที่มีความสุขและน่าจดจำให้ฟัง

พื้นที่ในบ้านแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ ส่วนแรกคือบ้านพักอาศัยของคุณพ่อคุณแม่ ซึ่งยังคงโครงสร้างของบ้านหลังเดิมไว้ แต่ทำเป็นบ้านชั้นเดียว กำหนดให้มีเฉพาะพื้นที่ใช้งานสำคัญ เช่น ส่วนนั่งเล่น ห้องนอน และห้องน้ำ บ้านหลังนี้อยู่ห่างจากบ้านคุณณรงค์ไม่ถึงสิบก้าว

การออกแบบคำนึงถึงการใช้งานของผู้สูงอายุเป็นหลัก เช่น พื้นที่นั่งเล่นกึ่งเอ๊าต์ดอร์ซึ่งได้สัมผัสกับบรรยากาศสวนรอบๆ แทนการอยู่ภายในห้องปรับอากาศ พื้นทางเดินกว้างและเรียบ เน้นเป็นทางเดินลาด ในห้องน้ำก็ติดราวจับกันตก รวมถึงเลือกใช้วัสดุที่ดูแลรักษาง่าย

ส่วนที่สองเป็นบ้านพักอาศัยสองชั้นของครอบครัวคุณณรงค์ ซึ่งปรับปรุงใหม่ทั้งหมด โดยเก็บโครงสร้างของบ้านหลังเดิมไว้ บางส่วนยังมีข้อจำกัดเดิมอยู่ เช่น ระดับฝ้าเพดานที่ต่ำ พื้นต่างระดับภายใน แต่คุณโกวิทย์ก็ออกแบบได้อย่างอบอุ่นและกลมกลืนในสไตล์คันทรีผสมกับคลาสสิก เน้นสีเอิร์ธโทน และการออกแบบแสงไฟ เพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายตั้งแต่โถงทางเข้า แพนทรี่ และห้องรับประทานอาหาร ชั้นบนเป็นส่วนพักผ่อนของครอบครัวคุณณรงค์ ซึ่งตกแต่งได้สวยหรูและน่าสบาย