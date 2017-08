บ้านที่มีต้นไม้เป็นหัวใจหลัก

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

เมื่อ “ต้นไม้” ต้องกลายมาเป็น “พระเอก” ของบ้านแทนที่จะเป็นตัวประกอบอย่างที่ผ่านมา อีกทั้งยังเป็นบริบทที่ทำให้เรื่องราวของบ้านที่คุณรักพิเศษขึ้น และไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเป็นไปไม่ได้ถ้าจะ ปลูกต้นไม้ในบ้าน หากได้ชมตัวอย่างจากบ้านทั้ง 5 หลังที่ room นำมาฝาก

สำหรับใครที่อยากได้คำแนะนำเรื่อง การปลูกต้นไม้ในบ้าน ทั้งการทำความเข้าใจก่อนเริ่มปลูก การดูแล และพรรณไม้ที่แนะนำ อ่านได้ที่นี่ : ไอเดียการปลูกต้นไม้ในบ้าน

หัวใจของบ้านหลังนี้คือการรักษาต้นไม้เดิมไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านได้อย่างลงตัว โดยขั้นตอนก่อสร้างต้องทําอย่างรอบคอบ เพราะหากงานส่วนฐานรากเจอกับรากต้นไม้ก็ต้องหลบ หรือวางตําแหน่งกันใหม่ เพื่อให้กระทบกับรากของต้นไม้น้อยที่สุด ดังนั้นเจ้าของบ้านและผู้ออกแบบให้ความสําคัญกับต้นไม้ใหญ่เป็นอันดับแรก โดยเว้นช่องว่างตามแนวเส้นสายทางเดินที่เชื่อมต่อภายในบ้าน เกิดช่องแบบฟรีฟอร์มดูโดดเด่น ไม่เป็นช่องสี่เหลี่ยมจนเกินไป เพื่อให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตสูงขึ้นไปถึงชั้นสองของบ้าน

เจ้าของ : คุณวรัญญู พรหมบันดาลกุล

ออกแบบ : คุณมฆไกร สุธาดารัตน์ และคุณสิงหา อุ่นสกุล บริษัทฟาวน์ดรี ออฟ สเปช จํากัด

ก่อสร้าง : บริษัทเอเชี่ยนเรียลเอสเตตคอนซัลแทนท์ จํากัด

อ่านต่อ : DIVERGENCE HOUSE – เมื่อ “ต้นไม้” กลายมาเป็น “พระเอก” ของบ้าน

บ้านหลังนี้ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดที่อยากให้บ้านเป็นสิ่งน่าอยู่ โดยบ้านเก่าที่คล้ายกับทาวน์เฮ้าส์ 2 คูหา ถูกทุบผนังกั้นระหว่างคูหาออกทำให้ได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น และมีการจัดแปลนแบบ openplan ซึ่งทั้งโปร่งสบาย และระบายความร้อนสู่ภายนอกได้เป็นอย่างดี โดดเด่นด้วยคอร์ตกลางบ้านที่ปลูกต้นไม้สูงขึ้นไปยังชั้นสองซึ่งเป็นพื้นที่พักผ่อนหลักต้นไม้ช่วยสร้างบรรยากาศให้เหมือนอยู่ภายนอก

ออกแบบ : JTJ Design by Mr. Tony Henberry

อ่านต่อ : บ้านopenplan โปร่งสบายระบายความร้อนสู่ภายนอกได้ดี

บ้านสไตล์โมเดิร์น เล็ก ๆ หลังนี้ ภายใต้ดีไซน์ที่เรียบง่ายอ่อนน้อม ท่ามกลางสภาพแวดล้อมเขียวขจี จนกลายเป็นบ้านที่มีความโดดเด่น และน่าอยู่ชนิดที่ใคร ๆ ก็ต้องอิจฉา ไฮไลท์น่าสนใจคือคอร์ตกลางที่ปลูกต้นไทรเขียวขจีกลางบ่อน้ำ (Water Feature) โดยมีแสงธรรมชาติจากสกายไลท์ส่องเข้ามาช่วยให้บ้านสว่างและต้นไม้เติบโตได้ดี รวมถึงการจัดวางแปลนของตำแหน่งระเบียงเป็นพื้นที่สวนสีเขียวเล็ก ๆ

เจ้าของ : Mr.Liu

ออกแบบ : AD Lab Pte Ltd.,

อ่านต่อ : GARDEN HOME AT RIENZI – เติมเต็มพื้นที่สีเขียวให้บ้านสไตล์โมเดิร์น

ใช้ไอเดียของเรือนไทยภาคกลางมาเป็นกำหนดฟังก์ชั่นของบ้าน โดยแบ่งพื้นที่เป็นสองก้อนหลักๆ มีชานตรงกลางแล้วปลูกน้ำเต้าต้น เพราะมีรูปทรงของต้นสวยงาม และมั่นใจว่าต้นไม้จะอยู่ได้ โดยให้ต้นไม้นี้เป็นเหมือนศูนย์กลางที่รวมทุกส่วนไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ยังคำนึงถึงการถ่ายเทอากาศได้ดีและการเปิดรับแสงแดดอย่างพอเหมาะพอดีสำหรับต้นไม้และผู้อยู่อาศัยด้วย

ห้องนอนของบ้านหลังนี้ซ่อนความพิเศษไว้ นั่นคือ คานเหล็กหนา 35 เซนติเมตรที่เชื่อมต่อกันรอบบ้านเสมือนเป็นกรอบรูปขนาดใหญ่ ล้อมรอบสวนสีเขียวไว้ตรงกลาง เมื่อตื่นนอนตอนเช้าจึงสามารถมองเห็นวิวยอดไม้สีเขียวผ่านผนังกระจกใสยาวถึง 13 เมตรได้แบบพานอรามา และจากสวนมองเข้าไปภายในบ้านจะเห็นได้ชัดถึงความเรียบง่ายและพื้นที่ใช้สอยที่ลงตัว สามารถออกมานั่งเล่นที่ห้องนั่งเล่นได้ทุกช่วงเวลาเนื่องจากเป็นตำแหน่งทางทิศเหนือ มีลมธรรมชาติพัดผ่านตลอดทั้งวัน

เจ้าของ : คุณพาณ วงศ์บุญสิน, คุณอรณิชา ดุริยะประพันธ์, คุณพัชระ วงศ์บุญสิน

ออกแบบ – ตกแต่ง และแลนด์สเคป : คุณอรณิชา ดุริยะประพันธ์, คุณพัชระ วงศ์บุญสิน บริษัทพอ สถาปัตย์ จำกัด

ออกแบบโครงสร้าง : เบสิก ดีไซน์

ออกแบบไลติ้ง : Gooodlux Design Consultancy Co., Ltd.

อ่านต่อ : FORM FOLLOWS FUNCTION – บ้านที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อถ่ายรูป

อ่านต่อ :

เรียบเรียง : Pari