// เพิ่มความโปร่ง โล่ง สบาย ให้บ้านดูกว้างกว่าที่เคย ด้วยไอเดียประตู-หน้าต่าง บานเฟี้ยม ที่สามารถพับเก็บได้แม้ในพื้นที่จำกัด //

เลือกใช้ประตูไม้ บานเฟี้ยม สไตล์เดียวกับของเดิมของบ้าน ส่วนผนังด้านบนออกแบบเป็นช่องหน้าต่างไม้กรุกระจกใส รับแสงธรรมชาติได้ตลอดท้ังวัน ช่วยให้ส่วนนั่งเล่นโปร่งโล่งกว่ามุมไหนๆ

เจ้าของ-ออกแบบ-ตกแต่ง : คุณพิม วรรณประภา และคุณธนัตถ์ สิงหสุวิช

อ่านต่อ :NEW LIFE, OLD PLACE บ้านเก่าชีวิตใหม่

หน้าต่างบานเฟี้ยมไม้ระแนงช่วยกรองแสงแดดยามเช้าให้ห้องนอน เมื่อเปิดออกและพับเก็บด้านข้างก็ช่วยให้พื้นที่เปิดโล่งรับวิวทะเลได้เต็มที่

เจ้าของ : คุณยุพิน สุวรรณโสภณ มินซิ่ง และคุณริชาร์ด พอนทุส มินซิ่ง

ออกแบบ – ตกแต่ง : คุณบี วิทยถาวรวงศ์ Beautbureau Co., Ltd.

อ่านต่อ : THE ALPINE บ้านพักร้อนริมทะเลของครอบครัว

บานเฟี้ยมกระจกกั้นระหว่างพื้นที่รับประทานอาหารและครัว ช่วยกันกลิ่นและควันขณะประกอบอาหาร ถึงแม้จะปิดอยู่ ก็ยังมองเชื่อมพื้นที่ทั้งสองฝั่งให้ดูกว้างขวาง และแสงสว่างส่องทั่วถึง และขณะเปิด ยังสามารถพับเก็บซ่อนในตู้ได้อย่างมิดชิด

เจ้าของ : คุณดิสทัต-คุณอมานดา สุวรรณกูล

ออกแบบ : IF (Integrated Field Co., Ltd.)

อ่านต่อ : 0.60 EXTREME NEATNESS

วางตำแหน่งบ้านรูปตัว I หลังเล็ก และการแทนที่ผนังทึบด้วยประตูบานเฟี้ยมกระจกใจพับเปิดเข้ามุมได้สุดเพื่อรับลมเต็มแรง ช่วยให้อากาศถ่ายเทตลอดวัน แถมยังเปิดมุมมองทะลุอออกไปสู่สวน และบ้านตัว L ได้อย่างเต็มที่

เจ้าของ : ครอบครัวรุจจนเวท

สถาปนิก : คุณพงศ์ภัทร เอื้อสังคมเศรษฐ์ จาก anonym

ตกแต่งภายใน : คุณปานดวงใจ รุจจนเวท

อ่านต่อ : TRIANGLE HOUSE บ้านสามเหลี่ยมบนที่ดินสามเหลี่ยม

ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเส้นสายชดช้อยแบบที่นิยมในบ้านสมัยก่อน สร้างความรู้สึกผ่อนคลายให้กับบ้านอิฐผ่านประตูไม้บานเฟี้ยมเปิดออกรับลมเย็น และเห็นธรรมชาติได้เต็มตา ส่วนด้านบนสุดของผนังก่ออิฐปราสาทเป็นช่องลมช่วยระบายความร้อน

เจ้าของ–ออกแบบ : คุณอนุพันธ์ุ พฤกษ์พันธ์ขจี และคุณรุ่งวิสาข์ รุ่งธนพัฒน์

อ่านต่อ : LIFE IN PLACE, REST IN ART ศิลปะในความสงบ

ห้องรับประทานอาหารทําพื้นอีพ็อกซี่สีเหลืองสดใส ติดหน้าต่างบานเกล็ด ช่วยให้รับลมและถ่ายเทอากาศได้เต็มที่ ประตูบานเฟี้ยมกรุกระจกสามารถเปิดออกได้เมื่อต้องการเชื่อมพื้นที่กับ โถงนั่งเล่นข้างนอก

เจ้าของ-ออกแบบ : คุณวสันต์-แพทย์หญิงกาญจนา ติรางกูร

ออกแบบ-ตกแต่ง : คุณจูน เซคิโน Junsekino Architect and Design

อ่านต่อ : TINMAN HOUSE

เรียบเรียง Pari