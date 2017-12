By

พาตะลุยแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้ากับโปรโมชั่นราคาประหยัด ที่งาน Big C Electronics solution fair ไม่ผิดหวังจริงๆ กับโปรโมชั่นเด็ดๆ ที่ Big C ทำเอาขาช้อปฯ ช่างเลือกอย่างเราต้องร้องว้าวววว เลยทีเดียว เรียกว่าเห็นราคาลดสนั่นขนาดนี้แล้วจะปล่อยให้หลุดมือไปได้อย่างไร ถ้าไม่เชื่อตามมาดูกันเลย เริ่มกันที่เครื่องใช้ไฟฟ้า set แรกกันเลยจ้า

Condo Delight Selection (LG set)

1. TV LED 43นิ้ว ราคา 13,990 บาท

2. ตู้เย็น 2D 11Q ราคา 13,990 บาท

3. เครื่องซักผ้า ฝาบน 9กก. ราคา 9,490 บาท

4. เตาไมโครเวฟ ระบบอุ่น 20 ลิตร ราคา 2,290 บาท

ราคารวม 39,760บาท

แต่เดี๋ยวก่อนคะ!!!คุณผู้ชม…..

โปรโมชั่นสุดคุ้ม ยกชุด ทั้งหมดนี้ ราคา 32,990 บาทประหยัดไปถึง 6,770 บาท

-Family Living (Samsung set)

1. TV LED 40 นิ้ว ราคา 15,990 บาท

2. Sound bar ราคา 3,990 บาท

3. ตู้เย็น 2D 11.3Q ราคา 15,990 บาท

4.เครื่องซักผ้า 12 กก. ราคา 9990 บาท

5. เตาไมโครเวฟ 23 L ราคา 2,790 บาท

ราคารวม 48,759 บาท

โปรโมชั่นสุดคุ้ม ยกชุดทั้งหมดนี้ ราคา 39,990 บาท

ประหยัดไปถึง 8,760 บาท

ของดีราคาเด็ดอย่างนี้ my home ทนเสียงเรียกร้องของใจไม่ไหวจริงๆ ขอตัวไปจัดสักชุดกลับบ้านก่อนนะคะ พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษแบบนี้ได้ที่ Big C ทุกสาขาเลยจ้า