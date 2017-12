ไม่ว่าเมืองใดในทั่วโลก ราคาที่ดินและที่อยู่อาศัยในราคาสูงและหายาก ประกอบกับความหนาแน่นของประชากรที่หลั่งไหลเข้าสู่เมืองหลวง ที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวใจกลางเมืองจึงเป็นสิ่งที่หาได้ยาก คนสมัยใหม่จึงนิยมอยู่อาศัยในบ้านแบบอพาร์ตเมนต์ คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ หรือหากเป็นบ้านเดี่ยวก็มักจะอยู่ในบ้านที่มีขนาดจำกัด เป็นหลัก

ญี่ปุ่นถือเป็นเมืองที่โดดเด่นในการสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่จำกัด ก็ด้วยเพราะที่ดินแพง และมีน้อยเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะ แต่ถึงที่มีน้อย พวกคอนโดก็ไม่นิยมสร้างตึกสูง ด้วยข้อจำกัดทางภูมิทัศน์ แถม เทคโนโลยีในก่อสร้างพวกคอนกรีตเสริมเหล็กไม่นิยม เพราะจากราคาแพง ต้องนำเข้า ต้นทุนตึกสูงก็จะสูงมาก อย่างในเมืองเราก็จะมักเห็นบ้านหลังเล็กที่มีพื้นที่เพียงหัวมุมถนน หรืออพาร์ตเม้นท์ที่ปรับตัวให้อยู่ร่วมเข้ากับธรรมชาติ

ไม่เพียงแค่ญี่ปุ่นเท่านั้น ในใต้หวันก็เช่นกัน การออกแบบตกแต่งภายในที่อยู่อาศัยแบบอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมในไต้หวันจึงเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นบ่อย และไม่น่าแปลกใจเลยที่เราจะได้เห็นงานออกแบบที่อยู่อาศัยและงานออกแบบภายในที่โดดเด่นมากมายจากที่นี่

สำหรับประเทศไทย นอกเหนือจากการออกแบบฟังก์ชันการใช้งานที่ประหยัดพื้นที่แล้ว เรายังมีข้อกำหนดทางกฎหมายที่ต้องคำนึงถึง ได้แก่ กฎกระทรวงและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เช่น ห้องนอน มีกฎหมายกำหนดว่า สามารถสร้างขนาดเล็กที่สุดได้ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร และด้านแคบที่สุดต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร (กฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543) หากเจาะลึกลงไปกว่านั้น พื้นที่ทางเดินข้างเตียงที่เหมาะสมควรเผื่อระยะไว้ที่ 75 เซนติเมตร ส่วนห้องไหนมีตู้เสื้อผ้า ควรเผื่อช่องทางเดินหน้าตู้ไม่น้อยกว่า 1 เมตร เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งาน หรือแม้แต่เรื่องของบันได ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งบันไดที่มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ช่วงหนึ่งสูงไม่เกิน 3 เมตร ลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร เป็นต้น

ส่วนบ้านที่สร้างระหว่างตึก หรือ ซอกแคบๆ ข้อกฎหมายกำหนดให้ผนังทึบต้องห่างจากแนวเขตที่ดินอย่างน้อย 50 เซนติเมตร ห้ามสร้างชิดเด็ดขาดนั่นเอง โดยไม่ให้ใช้ผนังร่วมกับรั้ว เพื่อป้องกันอันตรายจากการทรุดตัวนั่นเอง

Minimum Space : บ้านที่เราพักอาศัยกันอยู่ทุกวันนี้มีสัดส่วนที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายในระดับหนึ่ง (Comfortable Scale) แต่สำหรับบ้านที่มีพื้นที่จำกัดมาก ๆ เราสามารถอ้างอิงสัดส่วนการออกแบบที่เล็กที่สุดที่มนุษย์สามารถใช้งานได้จากหลัก Human Scale หรือสัดส่วนร่างกายของมนุษย์ เพราะขนาดของร่างกายมนุษย์นี้จะเป็นตัวกำหนดขนาดของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และพื้นที่ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้จริงขณะเดียวกันก็ช่วยประหยัดพื้นที่ได้แบบสุด ๆ