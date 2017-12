ปรับทาวน์เฮาส์ที่ถูกช่างซ่อมรื้อไว้ ทิ้งงานกลางคัน!!! เป็นบ้านเท่สไตล์ลอฟท์อย่างลงตัว

By

ปัญหาที่ผู้อยู่อาศัยในบ้านที่สร้างมานานปีและเก่าแก่กลัวกันมาก ก็คือ เมื่อตัดสินใจจ้างช่างให้เข้ามารื้อซ่อมบ้าน กลับเจอช่างทิ้งงาน ทำให้ภายในบ้านที่กำลังก่อสร้างเต็มไปด้วยฝุ่นจากส่วนงานต่างๆ ที่ไม่เรียบร้อย ทั้งยังเสี่ยงอันตรายในการพักอาศัย โดยสาเหตุหนึ่งที่พบบ่อยครั้งจึงทำให้ต้องซ่อมบ้านกันครั้งใหญ่ คือแมลงตัวเล็กๆ ที่กัดกินไม้โครงสร้างบ้านอย่างปลวก ซึ่งอาจทำให้บ้านยุบพังลงมาได้

ครอบครัวของคุณธนพลนับว่าโชคร้ายถึง 2 ต่อ เพราะประสบปัญหาปลวกกินฝ้าและโครงสร้างบ้านทั้งชั้นล่างและชั้นบน แต่ที่ร้ายกว่านั้นคือ เมื่อคุณแม่ตัดสินใจนำเงินเก็บก้อนเดียวทั้งหมดที่มีอยู่มาจ้างช่างซ่อมบ้าน ช่างได้รื้อทั้งฝ้าเพดานและระบบไฟแค่เพียงครึ่งทางแล้วกลับทิ้งงานกลางคันเอาดื้อๆ ปล่อยให้บ้านของคุณธนพลอยู่ในสภาพที่กำลังก่อสร้าง ขณะที่สมาชิกในบ้านยังคงต้องใช้พักอาศัยในชีวิตประจำวัน แต่กลับมีสายไฟห้อยระโยงระยางดูเสี่ยงอันตราย จำต้องปล่อยพื้นที่ชั้นล่างทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งาน และอยู่ชั้นบนกันเป็นส่วนใหญ่แทน

Home Makeover ปรับบ้าน..เปลี่ยนชีวิต Season 2 ครั้งนี้ จึงช่วยปรับปรุงทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้นอายุกว่า 20 ปี ซึ่งมีหน้ากว้าง 8 เมตร ลึก 20 เมตร บนพื้นที่ 60 ตารางวา ที่พบปัญหาเรื่องปลวกและถูกช่างซ่อมรื้อบ้านชั้นล่างและชั้นบน ก่อนทิ้งงานไปทั้งที่รับเงินค่าจ้างแล้ว ทำให้สมาชิกครอบครัวทั้ง 3 คน ซึ่งประกอบด้วย คุณธนพล คุณแม่ และน้องสาว ไม่มีทางเลือก จำใจต้องเสี่ยงพักอาศัยในบ้านที่อยู่ในสภาพกำลังรื้อถอนก่อสร้าง โดยอาศัยในพื้นที่ชั้นบนเป็นหลักเนื่องจากชั้นล่างอันตรายเกินไป

ทีม Home Service จาก Home Pro จึงอาสาเข้าไปปรับบ้าน เปลี่ยนชีวิต ให้กับครอบครัวนี้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยคืนพื้นที่ส่วนกลางชั้นล่างให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้ทำกิจกรรมร่วมกันเหมือนเมื่อก่อน คลายกังวลเรื่องความปลอดภัย รวมทั้งปรับปรุงห้องที่เคยเป็นห้องนอนของคุณแม่และห้องน้ำชั้นบนที่ถูกรื้อทิ้งไว้ ให้กลับมาใช้งานได้ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่อย่างปลอดภัย และมีความสุขเหมือนในวันเก่า

ปัญหาหลักที่ทีมงาน Home Service จาก Home Pro พบหลังจากเข้าไปสำรวจบ้านคุณธนพล คือ เรื่องโครงสร้างทั้งหมด เนื่องจากถูกปลวกทำลายจนเสียหายมาก จึงต้องรื้อฝ้าชั้นล่างและห้องคุณแม่ออกทั้งหมด และปรับปรุงห้องน้ำในห้องนอนคุณแม่ให้ใช้งานได้ ขณะที่สายไฟชั้นล่างที่ถูกรื้อดึงออกมาเกะกะไม่เป็นระเบียบนั้น ก็ต้องปรับปรุงระบบไฟใหม่เพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ทีมงาน Home Service ได้เริ่มวางแผนออกแบบปรับปรุงบริเวณพื้นที่ชั้นล่างใหม่ทั้งหมด รวมถึงห้องนอนคุณแม่ที่อยู่ชั้นบน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการอยู่อาศัยเป็นหลัก เริ่มจากโครงสร้างชั้นล่าง ทีม Home Service ได้รื้อฝ้าออกทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาเรื่องปลวกเหลืออยู่ เพราะปลวกถือเป็นศัตรูโครงสร้าง (Structural Pests) ที่สร้างความเสียหายจนอาจทำให้บ้านพังลงมาได้ และปรับดีไซน์เป็นสไตล์ลอฟต์ (Loft) ปล่อยเปลือยโครงสร้างอย่างเรียบง่ายแต่ดูดี ทาสีผนังใหม่ ลงน้ำยาทำความสะอาดผนัง และลงน้ำยาเคลือบผิวให้กับผนังและพื้นบ้าน เพื่อขจัดปัญหาความชื้นและป้องกันการแตกร้าวของผนัง รวมทั้งจัดทิศทางการไหลเวียนอากาศใหม่ด้วยการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ส่วนสายไฟที่ถูกรื้อไว้เกะกะในบริเวณชั้นล่างทั้งหมด ทีม Home Service ได้เปลี่ยนให้ใหม่และเก็บไว้เฉพาะที่จำเป็น โดยใช้ท่อร้อยสายไฟเดินสายวางเป็นแนวไปยังจุดต่างๆ ชิดเพดานอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งนอกจากช่วยป้องกันและใช้งานได้อย่างปลอดภัยแล้ว ยังทำให้บ้านดูเท่และมีสไตล์ขึ้นอีกด้วย

หลังจากจัดการปรับปรุงโครงสร้างผนังและฝ้าเพดานแล้ว ทีม Home Service ได้จัดโซนนิ่งพื้นที่ชั้นล่างด้วยการวางเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถจัดสัดส่วนและแบ่งพื้นที่ในตัวแทนการกั้นผนัง เพื่อให้ภายในบ้านโล่งและโปร่งเพราะได้รับแสงจากภายนอกไม่มาก โดยในส่วนแรกเมื่อเข้าบ้านมาจะเป็นมุมรับแขก ซึ่งพื้นที่ด้านข้างติดตั้งชั้นเก็บของในแนวสูง และเลือกใช้วอลล์เปเปอร์ (Wallpaper) ช่วยสร้างจังหวะของสีให้บ้านแลดูสะอาดตาและกว้างขวางขึ้น รวมทั้งเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ คือ ชุดโซฟาและเคาน์เตอร์ เพื่อแบ่งพื้นที่ระหว่างโซนรับแขกและมุมรับประทานอาหารที่สมาชิกทุกคนสามารถนั่งทานอาหารร่วมกันพร้อมหน้า และติดตั้งโคมไฟเพื่อความสวยงามและเพิ่มแสงสว่างภายในบ้านอีกด้วย

สำหรับชั้นบน ห้องนอนคุณแม่ เดิมเกิดความเสียหายมากและไม่สามารถใช้งานได้จึงใช้ประโยชน์เพียงเก็บข้าวของต่างๆ ทีม Home Service ได้แก้ปัญหาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในอนาคตเป็นหลัก จึงรื้อเพดานและติดตั้งใหม่ทั้งหมด โดยเลือกใช้เหล็กหรืออะลูมิเนียมเป็นวัสดุหลักสำหรับทำโครงสร้างแทนไม้ เนื่องจากภายในห้องมีความชื้นสูงและมีปัญหาเรื่องปลวก และเนรมิตห้องนี้ให้กลายเป็นห้องนอนที่ผสมผสานกับห้องนั่งเล่น สามารถใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชั่น ไม่ว่าจะใช้พักผ่อน ทำงาน หรือนั่งเล่นก็ทำได้ในห้องเดียวแบบ All in one เป็นอีกมุมหนึ่งที่ลูกๆ สามารถเข้ามาใช้งานร่วมกับคุณแม่เพิ่มความสุขให้กับครอบครัว นอกจากนี้ ยังปรับเปลี่ยนตำแหน่งประตูห้องนอนคุณแม่ ซึ่งเดิมจะต้องเดินผ่านห้องของลูกสาวก่อน โดยให้ตำแหน่งประตูเป็นอิสระจากกันเพื่อความเป็นส่วนตัว และเพิ่มทางเดินสำหรับเข้าห้องเก็บเสื้อผ้าและห้องน้ำได้เลย เพื่อความสะดวกของทุกคน

สำหรับห้องน้ำในห้องนอนคุณแม่ ทีม Home Service ช่วยปรับปรุงใหม่ให้สามารถใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชั่น พร้อมวางสุขภัณฑ์ต่างๆ เพื่อการใช้งานที่ถูกสุขลักษณะ และติดตั้งประตูเพิ่มเพื่อให้สามารถเข้าออกได้ทั้งจากห้องนอนคุณแม่และห้องเก็บเสื้อผ้า สะดวกกับการใช้งานห้องน้ำของสมาชิกทุกคนในบ้าน รวมทั้งยังปรับห้องเก็บเสื้อผ้าซึ่งแต่เดิมอยู่ในห้องคุณแม่ ให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับจัดเก็บเสื้อผ้าของสมาชิกทุกคนร่วมกัน

ในการปรับปรุงบ้านของคุณธนพลครั้งนี้ ทีม Home Service จาก Home Pro เน้นปรับปรุงเรื่องโครงสร้างเป็นหลัก รวมทั้งระบบไฟให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานและอยู่อาศัย โดยแนวคิดที่ใช้ออกแบบคือการดึงความสวยงามที่แอบซ่อนอยู่ภายในบ้านที่ถูกรื้อและก่อสร้างไม่แล้วเสร็จออกมา ด้วยการปล่อยเปลือยโครงสร้างต่างๆ ให้บ้านดูดีมีสไตล์ไปอีกแบบ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี บ้านสวยน่าอยู่ สะดวกสบายและปลอดภัย สำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว คืนพื้นที่ส่วนกลางชั้นล่างให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่แบ่งโซนพื้นที่ต่างๆ โดยไม่ต้องกั้นผนัง ส่วนชั้นบนบ้านก็ให้ความเป็นส่วนตัวทั้งห้องนอนคุณแม่และลูกสาว รวมทั้งสร้างความสะดวกสบายกับห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและห้องเก็บเสื้อผ้าใหม่ที่ทุกคนสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างดี

สำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปรับปรุงบ้าน สามารถเข้ามาปรึกษากับเคาน์เตอร์ทีม Home Service ที่ Home Pro ได้ทุกสาขา และสามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่ http://bit.ly/EP09-SS2-HomeMakeOverTV มาทำบ้านให้เต็มไปด้วยบรรยากาศที่น่าอยู่ ปลอดภัย และเต็มไปด้วยความสุขที่โฮมโปรกันเถอะ