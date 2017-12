6 เหตุผลทำไมต้อง ตู้เย็น2ประตู ซัมซุง Twin Cooling Plus

By

ถ้าพูดถึงปัญหากับตู้เย็นที่คุณเคยเจอกับตัวเองบ่อยๆ คุณล่ะนึกถึงปัญหาอะไรบ้าง ซึ่งถ้าให้แต่ละคนลิสต์กันมาคงจะมีสารพัดเรื่องที่คล้ายๆ กัน ไม่ว่าจะ กลิ่นเหม็นเอย น้ำแข็งเกาะ ตู้เย็นไม่ค่อยเย็นทำงานเสียงดัง ไปถึงตู้เย็นเต็ม เก็บไม่ค่อยจะพอ ซึ่งอันหลังนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าปัญหาจากตู้เย็นดีหรือเปล่านะครับ แต่ปัญหาก็คือปัญหา

และถ้าปัญหาที่กล่าวมาล้วนแต่โดนใจคุณล่ะก็ ผมอยากแนะนำให้คุณได้ลองพิจารณา ตู้เย็น2ประตู ซัมซุง Twin Cooling Plus ดูครับซึ่งตู้เย็นรุ่นนี้นั้นจะดีอย่างไร จะตอบโจทย์คุณตรงไหน เราไปหาเหตุผลกันดีกว่า

1. รักษาความสดใหม่ของผัก ผลไม้ ได้มากขึ้นยาวนานขึ้นกว่าเดิม

ด้วยเทคโนโลยีTwin Cooling Plus ที่ช่วยคงความชุ่มชื้นภายในตู้เย็นได้มากถึง 70% เมื่อเทียบกับตู้เย็น TMF (Top Mount Freezer) แบบทั่วไป ที่คงความชุ่มชื้นภายในได้เพียง 30 % * ทำให้ตู้เย็นซัมซุงTwin Cooling Plus ช่วยรักษาความสดของอาหาร ให้คงความชุ่มชื้น ผัก ผลไม้จึงสดคงคุณภาพที่สดใหม่ ให้รสชาติดีเสมอ จนลืมปัญหาผักเหี่ยวแห้งไปได้เลย

*อ้างอิงจากผลการทดลองภายในของซัมซุง เมื่อเปรียบเทียบจาก ตู้เย็นซัมซุงรุ่นทั่วไปกับ รุ่น RT7000 (จำลอง)

2. อาหารในช่องแช่แข็ง ไร้กลิ่นกวนใจ

อีกหนึ่งปัญหาของตู้เย็นส่วนใหญ่ คือเรื่องกลิ่นที่รบกวนกันของอาหารต่างๆ จนทำให้รสชาติของอาหารเปลี่ยนไป แต่ด้วยระบบTwin Cooling Plus ที่แยกทำความเย็นให้กับส่วนต่างๆ ของตู้เย็นกลิ่นไม่พึงประสงค์จึงไม่สามารถเล็ดลอดจากช่องแช่เย็นสู่ช่องแช่แข็งได้ อาหารในช่องแช่แข็งจึงคงรสชาติที่ดี ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งแตกต่างกับตู้เย็นทั่วไป ที่มีระบบไหลเวียนเชื่อมถึงกัน กลิ่นจึงเล็ดลอดรบกวนกันได้

3. ขยายความจุได้ จึงเก็บได้มากขึ้น

ตอบโจทย์ใครหลายคนที่ต้องเจอกับปัญหา “ตู้เย็นเต็ม” อยู่เสมอ ด้วยนวัตกรรม Space Max ที่ให้เราสามารถขยายพื้นที่จัดเก็บภายในได้มากขึ้น มากถึง 620 ลิตร (ตู้เย็นขนาด 553 ลิตร) ซึ่งเรียกได้ว่าช่วยลดปัญหาซื้อของมามากเกินขนาดตู้เย็นได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

4. เปลี่ยนช่องแช่แข็งให้เป็นช่องแช่เย็นได้

ก็ชีวิตในแต่ละวันนั้นไม่เหมือนกัน ตู้เย็นก็ต้องยืดหยุ่นได้เพื่อรองรับ ด้วยเทคโนโลยี Smart Conversion ที่ถูกออกแบบให้เราสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้ 5 โหมดตามความต้องการ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดเก็บ โดยสามารถแปลงช่องแช่แข็งให้เป็นช่องแช่เย็น หรือจะเลือกปรับใช้ให้เหมาะสมกับคุณ โดยมีให้เลือกใช้ 5 รูปแบบ

5. เปลี่ยนช่องแช่เย็นเป็นช่องแช่แข็ง ก็ได้เช่นกัน

ช่องอัฉริยะ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดเก็บให้เต็มที่ยิ่งขึ้นด้วย CoolSelect Plus เพียงปุ่มเดียว ก็สามารถเปลี่ยนช่องแช่เย็นให้กลายเป็นช่องแช่แข็งได้ โดยสามารถเลือกใช้อุณหภูมิที่เหมาะสม -3(c) -5 (c) หรือ -12 (c)

6. ทำน้ำแข็งและเครื่องดื่มเย็น ให้เย็นเร็วขึ้นในปุ่มเดียว

ปุ่ม Power Freeze / Power Cool สำหรับเร่งทำความเย็นแบบด่วน โดยสั่งการกระจายลมเย็นที่หนาแน่นเพื่อเร่งทำความเย็น หรือแช่แข็งอย่างรวดเร็ว เพียงแค่แตะปุ่ม Power Freeze เพื่อเร่งความเย็นในการแช่แข็งอาหาร หรือทำน้ำแข็ง หรือแตะปุ่ม Power Cool เพื่อเร่งความเย็นในการแช่อาหารและเครื่องดื่ม

ไม่เพียงแค่ 6 เหตุผลที่กล่าวมาเท่านั้นตู้เย็น2ประตู ซัมซุง Twin Cooling Plusยังออกแบบฟังก์ชั่นที่ล้วนตอบโจทย์การใช้งาน ที่ช่วยเพิ่มความสะดวก และใช้งานง่ายยิ่งขึ้น อย่างการออกแบบให้สามารถมองเห็นทุกสิ่งภายในได้อย่างชัดเจน ไฟ LED ส่องสว่างทุกซกมุม ทั้งยังช่วยประหยัดไฟยิ่งขึ้น มีEasy Slide Shelf ที่ให้เราเลื่อนหยิบอาหารได้ง่ายและอิสระ หรือแม้แต่ Deli Tray ถาดจัดเก็บอาหารว่าง ส่วนผสมที่ต้องจัดเตรียม ซึ่งออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่ได้น่าสนใจ ลดการสูญเสียพื้นที่โดยเปล่าประโยชน์

นอกจากนี้ ตู้เย็น2ประตู ซัมซุง Twin Cooling Plusยังมีเทคโนโลยี ซัมซุง Digital Inverter Technology ที่ช่วยควบคุมความเย็นให้เหมาะกับการใช้งาน ช่วยปรับความเร็วของคอมเพรสเซอร์โดยอัตโนมัติ ทำให้เกิดเสียงรบกวนน้อย และยังช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย (รับประกันคอมเพรสเซอร์ นานถึง 10 ปี)

เอาเป็นว่าใครที่กำลังมองหาตู้เย็นใหม่ หรือมีแปลนที่กำลังจะจะเปลี่ยนตู้เย็นอยู่พอดี ก็อยากให้ลองพิจารณา ตู้เย็น2ประตู ซัมซุง Twin Cooling Plusดูครับ รับรองว่าปัญหาเรื่องตู้เย็นที่เราเคยคุ้นเจอกัน จะกลายเป็นเรื่องที่เราลืมไปได้เลย รายละเอียดเพิ่มเติม www.samsung.com/th