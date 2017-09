หลากเมนู มันม่วง จาก 10 ร้านที่ต้องตามไปลอง

By

มันม่วง มันม่วง มันม่วง หันไปทางไหนใครๆ ก็พูดถึงแต่มันม่วง นอกจากประโยชน์ที่ได้อย่างมากมายแล้ว เรื่องสีสันนี่ก็สวยงามแปลกตาไม่แพ้กัน ยิ่งพอมันม่วงกลายร่างมาเป็นเมนูอาหารและขนมหวานแล้วด้วยนะ สายกิน สายถ่ายรูปอย่างเราก็หยุดไม่อยู่ ใครเป็นแบบนี้เหมือนกันบ้างยกมือยอมรับมาซะดีๆ

วันนี้ my home รวบรวม หลากเมนู มันม่วง จาก 10 ร้านที่ต้องตามไปลองมาให้ดูกันค่ะ

1. Cafe Bora Thailand

มาเริ่มกันที่คาเฟ่สีม่วงอันแสนโด่งดังจากแดนกิมจิ ชื่อร้านว่า Bora ในภาษาเกาหลีแปลว่าสีม่วง ซึ่งก็แน่นอนว่ามาจากมันม่วงที่ทางร้านนำมาใช้เป็นวัจถุดิบหลักในการทำขนมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น sweet potatoes soft serve ice cream ซอฟท์ครีมเนื้อละมุนผสมผสานกับมันม่วง หรือ บิงซูมันม่วง น้ำแข็งปั่นละเอียด ใส่นมพอให้ได้รสหวานอ่อนๆ ท็อปด้วยเนื้อมันม่วงบด เสิร์ฟพร้อมกับมันม่วงเคลือบน้ำตาลพีนัท พร้อมกับเนื้อมันม่วงบด ให้เติมกันตามสบายเลย

2. CORO harvest

มาต่อกันที่ CORO harvest ร้านอาหารชื่อคุ้นหู ใช่ค่ะหลังจากที่ CORO Field ฟาร์มออร์แกนิคที่เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจังหวัดราชบุรี ครั้งนี้บุกเมืองกรุงโดยใช้ชื่อว่า CORO harvest และที่สำคัญยังโดดเด่นด้านวัตถุดิบที่เลือกใช้วัตถุดิบสดใหม่จากฟาร์มครบวงจร เริ่มกันที่ มันม่วงญี่ปุ่นทอด ซอส 3 ฤดู ที่ใช้มันม่วงรสหวานกำลังดีจากเกษตรอินทรีย์จังหวัดราชบุรี นำมาทอดจนได้ความกรอบนอกนุ่มใน มาพร้อมกับซอส 3 ชนิด คือ ซอสทาร์ทาร์ ซอสมะม่วงและสไปซี่มาโย หรือจะเป็น เต้าฮวยสูตรดั้งเดิมมันม่วงญี่ปุ่น เต้าฮวยสูตรดั้งเดิม ท็อปด้วยโมจิมันม่วงและมันม่วงเชื่อมที่ทางร้านทำขึ้นเอง หอม หวาน มัน ลงตัว ทั้งยังเย็นด้วยสมุนไพรจีน ยิ่งกินยิ่งสดชื่น และสุดท้าย ไอศกรีมมันม่วงญี่ปุ่น“หวานกำลังดี หอมกลิ่นมันเผาอ่อนๆ ยิ่งกิน ยิ่งให้อารมณ์เหมือนกินไอศกรีมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ลองแวะไปชิมกันได้นะคะ

อีกหนึ่งคาเฟ่ไซส์มินิที่เน้นเสิร์ฟอาหารมังสวิรัติเป็นหลัก อาหารที่ออกจากครัวของที่นี่จึงเน้นรสชาติจากวัตถุดิบแท้ๆ ปรุงแต่งรสไม่มากนัก และนอกจากจะมีเมนูให้เราเลือกได้มากมายแล้วยังเปิดคอร์สสอนทำอาหารเพื่อผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ด้วยค่ะ วันนี้เราขอแนะนำ Mashed Purple Potato Tortilla with Fresh Mango มันม่วงบดกับน้ำมะม่วงสดทาบนแผ่นแป้ง ท็อปด้วยมะม่วงสุกอีกชั้น หรือจะเป็น Roasted pumpkin and purple potato salad with mustard honey dressing ขอเรียกแบบง่ายๆคือสลัดฟักทองและมันม่วงที่เสิร์ฟมาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าพอดีคำ

4. Nahim café

คาเฟ่สุดคิ้วท์ที่ตั้งอยู่ในซอยนานา ย่านเก่าแก่ที่รวมเอาของกินอร่อยๆ ไว้แน่นอย่างเยาวราช แค่พูดชื่อต้องร้องอ๋อ ก็สายคาเฟ่อย่างเราๆ ล้วนแล้วต้องไปร้าน Nahim café กันมาแล้วทั้งนั้น แหม … ก็ร้านสีสันสะดุดตา น่ารักสดใส ข้างในตกแต่งน่ารักกุ๊กกิ๊ก สีสันของประตู กรอบหน้าต่าง ผนังร้าน รวมไปถึงของตกแต่งกระจุ๊กกระจิ๊ก ใครที่ชอบถ่ายรูปรับรองถูกใจแน่นอน เมนูที่ทำจากมันม่วงของที่ร้านก็คือ Sweet Potato Veggie Latte ลาเต้มันหวานญี่ปุ่น เครื่องดื่มร้อนที่ได้ความหวานจากมันม่วง ได้รับสารอาหารครบ ทานพร้อมกับนมร้อน ท็อปด้านบนด้วยฟองนมนุ่มละมุน

พักเบรกจากขนมและความมุ้งมิ้งกลับมาที่ คาเฟ่เท่ๆ สัญชาติไทยของโรงคั่วกาแฟเจ้าดังและเคยส่งเมล็ดกาแฟให้หลายร้านดังมาแล้ว จนกระทั่งมาเปิดหน้าร้านเล็กๆแห่งนี้ ไว้เป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างเจ้าของกับลูกค้า เมนูม่วงๆ ของร้านเท่แบบนี้ก็คือ Purple Sweet Potato Latte มันม่วงเย็นท็อปด้วยกาแฟช็อต ให้ความขมของกาแฟผสมกับความหวานหอมอ่อนๆขอวงมันม่วงด้านล่าง แค่คิดก็กลืนน้ำลายแล้วค่ะ หรือใครที่ไม่ทานกาแฟต้องลองเมนูนี้เลยค่ะ Purple Milk ชามันม่วงสีสวยแก้วนี้ก็อร่อยไม่แพ้กันเลยนะ