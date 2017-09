“บ้านน่าอยู่สะอาดปลอดภัย ด้วยพลังไร้สายในมือคุณ”

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

บ้านในฝันของใครหลายๆคน มักประกอบขึ้นจากปัจจัยสำคัญหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น เฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัย การตกแต่งภายในที่ดูดี บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในบ้าน และที่ขาดไม่ได้คืออุปกรณ์ในการช่วยทำความสะอาด ที่จะทำให้เราสะดวกสบายในการทำความสะอาดบ้านได้ทุกวัน เพื่อให้บ้านแสนรักที่เราอาศัย สะอาดน่าอยู่และปลอดภัยอย่างแท้จริง

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Dyson Cord Free V.8 พลังไร้สายที่จะทำให้บ้านของคุณสะอาดปราศจากแม้ไรฝุ่น เพราะมีนวัตกรรมที่ช่วยดูดทั้งขยะชิ้นใหญ่และฝุ่นผงเล็กๆได้หมดจดในครั้งเดียว มีระบบดักจับและคัดกรองฝุ่นที่ฟุังกระจายขณะดูด รวมไปถึงถังเก็บฝุ่นที่สามารถทิ้งฝุ่นออกจากถังได้ง่ายๆแบบไม่ต้องสัมผัส นอกจากนี้ พลังในการดูดอันเงียบสนิทจากมอเตอร์ดิจิตอลขนาดเล็กที่มีน้ำหนักเบา แต่มีพลังการดูดที่เทียบเท่ามอเตอร์ขนาดใหญ่ ก็ทำให้การดูดฝุ่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสบายแรงมากกว่าเดิม ขณะที่ HEPA Filter ตัวกรองอากาศที่หลังเครื่องดูด มีความละเอียด 0.3 ไมครอน กำจัดอนุภาคที่เป็นอันตรายที่อาจออกมาได้ ทำให้ฝุ่นไม่ฟุ้งกระจายขณะทำการดูด

เครื่องดูดฝุ่น Dyson Cord Free V.8 นั้นเป็นแบบไร้สาย ทำให้ไม่มีสายไฟให้ยุ่งยาก ขณะที่แบตเตอร์รี่ตัวเครื่องยังได้รับการพัฒนาให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นต่อเนื่องถึง 40 นาที อีกทั้งยังมาพร้อมอุปกรณ์เสริมมากถึง 9 ชิ้น โดยอุปกรณ์แต่ละชิ้นถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานที่เฉพาะเจาะจง จึงทำความสะอาดได้จากทุกพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นบนพื้น ใต้โต๊ะ โซฟา ฝ้า มูลี่ และเตียงนอน รวมไปถึงในที่แคบ ตามซอกต่างๆ ก็ทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย และยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถใช้ดูดฝุ่นทำความสะอาดในรถยนต์ได้อย่างง่ายดาย ถือเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่มีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดี และมีประโยชน์ภายในที่คุ้มค่าเหมาะแก่ครอบครัวคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจความปลอดภัยควบคู่ไปกับดีไซน์ที่เรียบเก๋และทันสมัย

สำหรับครอบครัวใหญ่ที่มีผู้สูงอายุและเด็กเล็กอาศัยอยู่ร่วมกัน อากาศภายในบ้านก็ควรมีระบบการถ่ายเทที่ดี อย่างเครื่องกรองอากาศของ Dyson TP03 ที่มี 2-in-1 ฟังก์ชั่น เป็นทั้งพัดลมและเครื่องฟอกในตัว ให้ลมที่แรงและสม่ำเสมอ ขณะที่สามารถกรองความละเอียดขนาด 0.1 ไมครอน ช่วยกรองอนุภาคขนาดเล็กที่เป็นอันตรายได้ เช่น สารที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้, อนุภาคเชื้อราในอากาศ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ และ แบคทีเรียได้มากถึง 99% อีกทั้งยังมีระบบควบคุมการทำงานด้วย application ในโทรศัพท์มือถือ สามารถตอบโจทย์เมื่อคุณไม่อยู่บ้าน แต่ต้องการตรวจสอบสภาพอากาศภายในบ้านและสั่งงานเครื่องกรองอากาศจากนอกบ้านให้เข้าสู่โหมดปรับสภาพอากาศให้สะอาดและถ่ายเทได้สะดวก เพื่ออากาศที่สดใสปลอดภัยของคนที่คุณรักตลอดเวลา

สุขภาพของทุกคนในบ้านคือสิ่งสำคัญที่สุด หากมีเทคโนโลยีที่ให้ประโยชน์คุ้มค่าและปลอดภัยแก่ทุกชีวิตภายในบ้านของคุณอย่างเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Dyson Cord Free V.8 และเครื่องกรองอากาศ Dyson TP03 แล้ว ทุกเรื่องฝุ่นภายในบ้านก็ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป เริ่มต้นวันใหม่ด้วยอากาศที่สดใสไปกับทุกกิจกรรมในบ้านได้อย่างมีความสุข

มาร่วมเป็นครอบครัว Dyson ได้แล้วกับ Dyson for your family campaign เพียงซื้อผลิตภัณฑ์จาก Dyson และลงทะเบียนทาง QR code ณ จุดขาย มีสิทธิ์รับฟรี !! ผลิตภัณฑ์จาก Dyson มูลค่ารวมกว่า 248,000 บาท วันนี้ – 30 พ.ย. 60 ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและจุดขายที่ https://www.facebook.com/DysonTH/