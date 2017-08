เมื่องานดีไซน์และการอยู่อาศัยคือเรื่องเดียวกัน KHUN by yoo inspired by Starck

By

หากคิดถึงแค่เรื่องการใช้งาน โลกคงจะจืดชืดไร้สีสัน ลองคิดภาพก๊อกน้ำที่เพียงแค่เปิด-ปิดให้น้ำไหลคงเป็นแค่ก็อกน้ำธรรมดา แต่เมื่อใช้จินตนาการสร้างสรรค์เพิ่มเข้ามาก็อกน้ำอาจจะเสริมฟังก์ชั่นให้มีทั้งน้ำร้อน-น้ำเย็น ที่จับให้ถนัดมือใช้งานง่าย หรือเพิ่มลูกเล่นของสายน้ำที่ไหลผ่านออกมาให้มีหลากหลายรูปแบบ เพราะการออกแบบที่ดีมีส่วนทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและสนุกกับการใช้ชีวิตได้มากกว่าเดิม อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์จึงเป็นผู้ทำหน้าที่เติมเต็มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ให้ครบถ้วนทั้งความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย เมื่อพูดถึงนักออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วชื่อของ ฟิลิปป์ สตาร์ค (Philippe Starck) นักออกแบบสัญชาติฝรั่งเศสท่านนี้คงจะอยู่ในลำดับต้นๆ ของวงการ เขาเป็นหนึ่งในนักออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง และมีเอกลักษณ์ที่สุดคนหนึ่ง รวมทั้งยังมีผลงานโดดเด่นในระดับสากล

ฟิลิปป์ สตาร์ค เกิดวันที่ 18 มกราคม 1949 ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส อาจกล่าวได้ว่าแรงบันดาลใจในการออกแบบของสตาร์คเริ่มต้นมาจากพ่อของเขาซึ่งทำงานเป็นนักออกแบบเครื่องบิน ในวัยเด็กสตาร์คใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องทำงานของพ่อซึ่งเต็มไปด้วยกระดานวาดภาพ เลื่อย กาว และกองทราย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้เขาคลุกคลีกับงานออกแบบมาตั้งแต่เด็ก สตาร์คจบการศึกษาจาก École Nissim de Camondo ในปี 1968 จากนั้นเริ่มก่อตั้งบริษัทดีไซน์แห่งแรกขึ้นหลังเรียนจบ โดยมีเขาและ Pirre Cardin เป็นผู้อำนวยการออกแบบ

ฟิลิปป์ สตาร์ค โด่งดังทั้งในฝรั่งเศสบ้านเกิดตัวเองและต่างประเทศ เขาออกแบบสิ่งของมาแล้วแทบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ เส้นพาสต้า แปรงสีฟัน เม้าส์คอมพิวเตอร์ ที่คั้นน้ำมะนาว โคมไฟ ก๊อกน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ รวมไปถึงงานออกแบบตกแต่งภายในร้านอาหาร โรงแรม อาคารสำนักงาน ฯลฯ สไตล์การออกแบบของสตาร์คไม่เพียงโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์อันสวยงามเท่านั้น แต่ยังนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน มีทั้งฟังก์ชั่นและดีไซน์ที่ไม่ผิดอะไรกับงานศิลปะ ทำให้แบรนด์ชื่อดังระดับโลกหลายต่อหลายแบรนด์จ่อคิวร่วมงานกับเขา

ล่าสุดผลงานของดีไซเนอร์ระดับโลกท่านนี้จะมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทยกับโครงการคอนโดมิเนียมสุดหรูใจกลางย่านทองหล่อ KHUN by yoo inspired by Starck (คุณ บาย ยู อินสไปร์ บาย สตาร์ค) โดยความร่วมมือระหว่างแสนสิริ และบริษัทออกแบบระดับโลกอย่าง yoo studio และ Philippe Starck ได้ร่วมกันรังสรรค์ SANSIRI First Branded Condominium ภายใต้แนวคิด Industrial Heritage ผสมผสานไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมืองฉีกรูปแบบ Sales Gallery เดิมๆ โดยไม่จัดแสดงห้องตัวอย่าง แต่นำเสนอโครงการผ่านการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ในรูปแบบ Material Exhibition ราวกับได้เข้าไปชมงานนิเทรรศการของศิลปิน ที่เต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ และผลงานออกแบบของสตาร์ค แม้ว่าจะไม่มีห้องตัวอย่างแต่กลับชวนให้จินตนาการถึงการอยู่อาศัยได้มากกว่า โดยไม่จำกัดความคิดของผู้ใช้งาน

โครงการ KHUN by yoo inspired by Starck เป็น 1 ในเพียง 35 โครงการสตาร์คในโลกเท่านั้น ที่นี่จึงเปรียบเหมือนงานอาร์ตจากดีไซน์เนอร์ระดับโลกที่ทรงคุณค่า สำหรับสถาปัตยกรรมภายนอกเน้นรูปทรงแปลกตาและประดับไฟสร้างความโดดเด่นยามค่ำคืน ส่วนการตกแต่งภายในผสานวัสดุที่ต่างกันสุดขั้วอย่างหินอ่อน คอนกรีตเปลือย และทองแดงมาจับคู่กันอย่างลงตัว ให้ความรู้สึกลักซูรี่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต และคาแรคเตอร์ของผู้อยู่อาศัย รวมถึงการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ (Oversize) อันเป็นเอกลักษณ์ของสตาร์ค

ภายในโครงการยังมีพื้นที่สีเขียวกว้างขวางในสไตล์โมเดิร์นตอบรับกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสัมผัสความเป็นความเป็นธรรมชาติกลางเมือง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ห้องฟิตเนส และสระว่ายน้ำชั้นบนสุดของอาคาร พร้อมตกแต่งระบบไฟแบบ Fiber Optic เปิดมุมมองให้เห็นวิวทิวทัศน์แบบ 360 องศา รวมทั้งการนำเทคโนโลยีที่ทำให้สะดวกสบายอย่างที่จอดรถแบบอัตโนมัติ (Automatic Parking) สามารถรองรับจำนวนรถได้ถึง 100% ของจำนวนยูนิต

ทำเลที่พักอาศัยใจกลางเมืองแห่งนี้เป็นที่นิยมจากทั้งชาวไทยและต่างชาติ เนื่องจากแวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล โรงเรียน คอมมูนิตี้มอลล์ ร้านค้า ร้านอาหาร ฯลฯ ตลอดจนยังใกล้สถานีรถไฟฟ้าทองหล่อ และสถานีรถไฟฟ้าสายสีเทาที่จะเปิดให้บริการในอนาคต ทำเลนี้ยังเติบโตทั้งจากคนรุ่นใหม่ที่ขยายครอบครัวออกมาจากครอบครัวเดิมในย่านนี้ รวมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่หลงใหลไลฟ์สไตล์ของทองหล่อ

เพราะที่อยู่อาศัยสะท้อนตัวตนของเจ้าของ KHUN by yoo inspired by Starck จึงมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยในอีกระดับ สะท้อนกลิ่นอายแบบ OUTSTANDINGLY DIFFERENT พิถีพิถันทุกรายละเอียดของการอยู่อาศัยทั้งการออกแบบและการใช้งาน บ่งบอกถึงรสนิยม ความหลงใหลในงานดีไซน์ และไลฟ์สไตล์ของผู้คนยุคใหม่ที่สอดแทรกเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ถือเป็นการเติมเต็มช่วงชีวิตที่มีแต่สิ่งดี ๆ รอบตัว #FillYourLifeWithGood

สนใจคอนโดมิเนียมสุดหรูกับงานดีไซน์ระดับโลก สามารถนัดเวลาเข้ามาเยี่ยมชม Sales Gallery บนที่ตั้งโครงการ KHUN by yoo inspired by Starck (คุณ บาย ยู อินสไปร์ บาย สตาร์ค) ณ ซอยทองหล่อ 12 โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2563

โทร. 1685 หรือคลิกที่ www.sansiri.com/condominium/khunbyyoo/th