House of Fritz Hansen: รีโนเวตบ้านเก่าให้กลายเป็นโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ไร้กาลเวลา

The House no.14/1 โชว์รูมแห่งใหม่ของ Republic of Fritz Hansen แบรนด์เฟอร์นิเจอร์สุดคลาสสิกระดับไอคอน ที่ถือกำเนิดขึ้นในประเทศเดนมาร์กตั้งแต่ปี ค.ศ. 1872 กลายเป็นการสอดผสานที่ลงตัว ระหว่างบ้านเก่าแก่มีเรื่องเล่า กับเฟอร์นิเจอร์คลาสสิกมีเรื่องราว นั่นเองทำให้ “House of Fritz Hansen” กลายเป็นอีกหนึ่งโชว์รูมน่าจับตามอง และต้องไปเยือนให้ได้สักครั้งในชั่วโมงนี้

The House no.14/1

บ้านสีเทาเลขที่ 14/1 ซึ่งตั้งอยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ในซอยสมคิด ย่านเพลินจิต คือบ้านมีอายุมากกว่า 70 ปี อันเป็นมรดกตกทอดจากตระกูลเก่าแก่ของไทย ที่ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.1950 แต่ยังคงรายละเอียดของรูปแบบบ้านเดิมในสไตล์โมเดิร์นที่แฝงไว้ด้วยความเรียบง่ายเอาไว้ครบถ้วน

ด้วยเสน่ห์ของอาคารและทำเลที่มีการเข้าถึงได้ไม่ยาก Nørse Republics ในฐานะผู้นำเข้าแบรนด์ Republic of Fritz Hansen แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จึงเลือกการปรับปรุงพื้นที่ภายในบ้านหลังนี้แทนการสร้างโชว์รูมขึ้นใหม่ในทำเลอื่นๆ พร้อมได้ Context Studio มาเป็นผู้รับหน้าที่รีโนเวตบ้านเก่าแก่มีเรื่องเล่าหลังนี้ให้เป็น “House of Fritz Hansen” โดยยึดกรอบแนวคิดที่ว่าจะไม่มีการทำลาย รื้อถอน หรือทำการเปลี่ยนแปลงอันใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเอกลักษณ์ดั้งเดิมของบ้าน เพราะว่าต้นกำเนิดของบ้านเลขที่ 14/1 อยู่ในช่วงกลางยุค 50s ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคทองของ Fritz Hansen แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่ยังคงดีไซน์อันเรียบง่าย คลาสสิก เหนือกาลเวลา จวบจนปัจจุบันเช่นกัน

Thai Modernist architecture meets Danish classic furniture pieces

ด้านคอนเซ็ปต์การออกแบบและตกแต่งโชว์รูมของ Republic of Fritz Hansen มุ่งเน้นการนำเสนอเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย หลอมรวมเข้าด้วยกันกับความเรียบง่าย หรือมินิมัลในแบบฉบับเฟอร์นิเจอร์ระดับสไตล์ไอคอนจากยุค 50s ที่จัดแสดงและเป็นตัวดำเนินเรื่องอยู่ในโชว์รูม

คุณต้น-บดินทร์ พลางกูร ดีไซเนอร์จาก Context Studio อธิบายว่า “เราตั้งใจออกแบบพื้นที่ให้ลูกค้าที่เข้ามาแล้วสามารถจินตนาการได้ว่า เฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นสามารถอยู่ในบ้านของตัวเองได้ เพราะที่นี่จะเป็น House of Fritz Hansen ของโลก เราจึงสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นของบ้านไทย โดยการเปิดเพดานโชว์โครงสร้างไม้เดิม และได้เพิ่ม detail ตามช่องทางเข้าต่างๆ detail ตรงนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากช่องทางเข้าของวัดโบราณต่างๆ ที่มีเป็นชั้นๆ แต่ก็ต้องคำนึงถึงความเป็นมินิมัลของ Fritz Hansen ด้วย เราจึงได้ลดทอน detail นี้ให้รับกับเฟอร์นิเจอร์”

Crafting Timeless Design

ภายในโชว์รูมแห่งนี้ได้จัดสรรแบ่งโซน และรวมเอาหลากคอลเล็คชั่นทั้ง Classic Collection ที่นำมาด้วยเฟอร์นิเจอร์ระดับตำนาน ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกและดีไซเนอร์ชั้นนำชาวเดนมาร์ก อาทิ เก้าอี้ Egg™, เก้าอี้ Swan™ และ เก้าอี้ Series 7™ ที่ออกแบบโดย Arne Jacobsen รวมถึง เก้าอี้รุ่น PK22™ และ Daybed รุ่น PK80™ ที่ออกแบบโดย Poul Kjaerholm ตลอดจน Contemporary Collection ที่ได้นักออกแบบที่มีชื่อเสียงแห่งยุคปัจจุบัน อาทิ Jaime Hayon, Piero Lissoni, Kasper Salto และ Cecilie Manz มาเป็นผู้สานต่อความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของงานดีไซน์ที่ไร้กาลเวลาตามปรัชญาของ Republic of Fritz Hansen ที่ว่า “Crafting Timeless Design”

เฟอร์นิเจอร์ของ Republic of Fritz Hansen จึงได้ชื่อว่าเป็นงานประติมากรรมคราฟท์แมนชิป ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยลายละเอียดของกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอนอย่างพิถีพิถัน แนบมาด้วยฟังก์ชันสำหรับใช้งานในพื้นที่อยู่อาศัย ที่ไม่ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใดก็ยังน่าครอบครองและมีไว้ประดับบ้านไม่เคยเปลี่ยน ซึ่งความรู้สึกที่ว่านี้สามารถมาสัมผัสได้ที่นี่ “House of Fritz Hansen”

โชว์รูม Republic of Fritz Hansen

เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00 น.

และ วันเสาร์ – อาทิตย์ 13.00 – 19.00 น.

FB: Norse Republics

เรื่อง : Nawapat D.

ภาพ : เอกสารประชาสัมพันธ์