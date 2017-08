โกดังเก่า เป็นอะไรได้มากกว่าที่เราคิด

By

เทรนด์ของการแปลงโฉมโกดังให้กลายเป็นสเปซสําหรับการทํางาน คาเฟ่ ร้านอาหาร หรือแหล่งคอมมูลนีตี้ต่างๆ ได้รับความนิยมต่อเนื่องมาหลายทศวรรษ จากโกดังเก็บสินค้าที่เคยตั้งอยู่ในย่านอุตสาหกรรมเก่ามาตั้งแต่อดีต เมื่อราคาอสังหาริมทรัพย์โดยรอบทะยานสูงขึ้นแบบไม่มีลิมิตโกดังเก่าใจกลางชุมชนใหม่จึงกลายเป็นตัวเลือกที่จับตามองของนักลงทุนหลายคน เพียงแค่ปรับปรุงสภาพเล็กน้อยก็สามารถแปลงโฉมแปลนภายในโกดังให้กลายเป็นพื้นที่ใช้สอยแบบมัลติฟังก์ชันได้ทันที ครั้งนี้บ้านและสวนจึงพามาชวนดูโกดังเก่าทั้ง 9 ที่ถูกชุบชีวิตเกิดเป็นพื้นที่สร้างรายได้ เป็นแหล่งสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมกันครับ

– Community Space –

WAREHOUSE 30

โกดังเปล่าเปลือยในซอยเจริญกรุง 30 ที่ถูกปรับโฉมให้กลายมาเป็น Creative Community Mall แห่งใหม่ล่าสุด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโปรเจคของ คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิก นักออกแบบ และอาจารย์ชื่อดังของ ไทย ที่ถ้าบอกว่าเป็นเจ้าของเดียวกับ The Jam Factory หลายคนคงนึกออกทันที

ด้านในโกดังการแบ่งเป็นห้ องๆ เชื่อมต่อทั้งหมดกับทางเดิ นกลางผ่านประตูกระจกซึ่งขนานกั บประตูโรงงานทั้งหมด จึงเหมือนเป็นแกลเลอรีขนาดย่อมๆ ให้กับทุกห้อง บางห้องต่อขึ้นเป็นชั้นลอยกรุ กระจกเหนือแนวทางเดินขึ้นอีก แต่ละห้อง ยกตัวอย่างเช่น

หนังสือจาก Candide

ดอกไม้จาก Wallflowers

Summer Heath Bar

ร้านกาแฟ Li-bra-ry

ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นจาก Lonely Two-Legged Creature

เวิร์คชอปโดย The big.house

Raw & Real

YELO House

โกดังเก็บอุปกรณ์การพิมพ์เก่าแก่กว่า 40 ปี ย่านราชเทวี ซึ่งมีสีเหลืองสะดุดตาจนเป็นที่มาของชื่อ YELO และยังสื่อความหมายดีๆ อย่าง ‘You ever live once’ โกดังแห่งนี้ได้ถูกปรับปรุงใหม่ให้กลายเป็น Creative space แหล่งรวมตัวของเหล่านักสร้างสรรค์ สไตลิสต์ คนทำงานเบื้องหลัง ในซอยเกษมสันต์ 1 ย่านกลางเมืองใกล้สยามสแควร์ ที่มีทั้ง art gallery , ออฟฟิศ และห้องประชุม , co-working space, photo studio, พื้นที่สำหรับจัด workshops และ events

อีเว้นต์แรกของ YELO House แห่งใหม่ล่าสุดนี้ คือ Stylist Market ซึ่งรวบรวมเอาเหล่าบรรดาสไตลิสต์ แถวหน้าทั้งรุ่นเก๋ามากประสบการณ์และรุ่นใหม่ไฟแรงกว่า 15 ท่าน จะมารวมตัวกันเพื่อแชร์อินสไปเรชั่นของตัวเอง ผ่านสายตาพิเศษในการเลือกสรรของที่สไตล์สิสต์ใช้ในการทำงาน ทั้งแบรนด์ของตัวเอง โดยมีทั้งของวินเทจ งานศิลปะ ของสะสม ของหายาก ของในตำนาน ของทำมือต่างๆ ซึ่งของบางชิ้นยังมีชิ้นเดียวในโลกด้วย

The Jam Factory

อาณาจักรริมแม่น้ําเจ้าพระยาของคุณด้วง-ดวงฤทธิ์ บุนนาคสถาปนิกและนักออกแบบคนดังกลายเป็นจุดหมายปลายทางล่าสุดของชาวกรุงผู้เสาะแสวงหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ เพราะนอกจากออฟฟิศบริษัท DBALP (Duangrit Bunnag Architect Limited) ที่คุณด้วงเป็นกรรมการผู้จัดการแล้ว ภายใน The Jam Factory ยังเต็มไปด้วยสเปซสําหรับไลฟ์-สไตล์เก๋ๆ ที่จัดมาแจมกันอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นร้านหนังสือ Candide ร้านหนังสือสุดแนวตอบรับทุกความต้องการของหนอนหนังสือเฉพาะกลุ่ม อาร์ตแกลเลอรี่ ขนาดกะทัดรัดสําหรับนิทรรศการศิลปะ และ The Never Ending Summer ร้านอาหารไทยสไตล์ลอฟต์ที่ใครมาเยือนเป็นต้องติดใจ

Asiatique The Riverfront

แลนด์มาร์คริมแม่น้ําเจ้าพระยาที่ใช้คอนเซ็ปต์ “Festival Market and Living Museum” เพื่อสร้างบรรยากาศความสนุกสนานกับทุกการช็อป ชิม ชิล ได้อย่างเต็มที่ เน้นการตกแต่งด้วยสไตล์โคโลเนียล เพื่อสะท้อนความรุ่งเรืองในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ท่าเรือแห่งนี้เคยเป็นท่าเรือและโกดังสินค้าที่ใหญ่ในยุคนั้น การจัดสรรพื้นที่ภายในได้รับการแบ่งโซนด้วยการชื่อของย่านต่างๆ 4 ย่านด้วยกัน ทั้ง

ย่านเจริญกรุง เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบของที่ระลึก หรือของแต่งบ้าน

