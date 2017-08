By

หน้าร้านตกแต่งน่ารัก สำหรับคนที่ชอบนั่งคาเฟ่ คงจะติดใจในบรรยากาศอบอุ่น น่ารักๆ ในลุคคลีนๆ ที่ทำให้รู้สึกอยากนั่งแช่พร้อมกาแฟแก้วโปรดและเค้กชิ้นอร่อยใช่ไหมค่ะ บางคนก็เครซี่จนเลือกหยิบกลิ่นอายของคาเฟ่ ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอายญี่ปุ่นหรืออังกฤษ มาเป็นไอเดียสำหรับตกแต่งห้องในบ้านกันเลยทีเดียว

แต่สำหรับมนุษย์สายเขียวที่ชอบบรรยากาศ Semi Outdoor อยู่ในร่มนิดๆ มีแสงแดดหน่อยๆ คงจะตกหลุมรักบรรยากาศของหน้าร้านคาเฟ่ มุมเรียกแขกที่ชวนถ่ายรูปเช็คอินให้เข้าไปสัมผัสข้างในร้านกัน มีร้านไหนตกแต่งหน้าร้านได้น่ารักบ้าง ไปดูกันค่ะ

Tham ma da (ไม่) ธรรมดา

ชื่อธรรมดาแต่หน้าร้านไม่ธรรมดาเลยค่ะ ความมุ้งมิ้งกลิ่นอายญี่ปุ่นโดดเด่นมากๆ หน้าร้านที่เป็นตึกแถวหน้าแคบถูกเปลี่ยนให้ดูน่ารักขึ้นด้วยประตู Barn Door สีเขียว จัดวางเก้าอี้ไม้เป็นสัญลักษณ์เชิญชวนให้รู้ว่านี่คือ คาเฟ่ น่ารักชวนนั่งนะ มีกระถางต้นไม้เพิ่มสีเขียวให้ดูสบายตาขึ้น

ร้านธรรมดาตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าอารีย์ไม่มาก สามารถเดินเท้าไปยังร้านได้ ก่อนนั้นร้านนี้เป็นโรงจอดรถ และที่ทิ้งขยะเก่า ซึ่งคุณฝ้าย-ศรีนาฎ ไพโรหกุล เจ้าของร้านได้รีโนเวตให้เป็นคาเฟ่ขนาดเล็กที่อบอุ่นน่านั่ง ภายในอบอุ่นด้วยงานไม้ทั้งโต๊ะ เก้าอี้ และเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ เป็นความธรรมดาที่น่านั่งจริงๆ ร้านเปิดบริการทุกวัน (เว้นวันจันทร์) วันอังคาร และ วันอาทิตย์ เวลา 11.00 น. -17.00 น. วันพุธ – เสาร์ เวลา11.00 น. -19.00 น. » อ่านต่อ Thammada Shop อารีย์

พิกัดสำหรับเช็คอิน : 65 ซอยพหลโยธิน 5 เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. 08 1804 4759 FB Thammada

ThaKham Café อบอุ่นประมาณนี้

ไม่ใช่แค่บ้านชั้นเดียวสีขาวหลังเล็กที่ชวนให้รู้สึกประทับใจจนต้องกดเลิฟให้ แต่ที่ร้าน ThaKham Café คาเฟ่สุดชิคที่เมืองแปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรายังมีมุมสวนเล็กน่าร้านที่เห็นแล้วต้องอยากนั่งอย่างแน่นอน ดีไซน์แบบอบอุ่นอิงแอบบรรยากาศหวานๆกึ่งอิงลิชคอตเทจมีความเท่แบบลอฟต์นิดๆ ทำให้โดยรวมดูเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นสายหวานหรือสายเท่ก็ว่าได้ ที่สำคัญ ร้านนี้จัดแต่งมุมหน้าร้านได้อย่างน่ารัก โดยมีมุมสวนเชื่อมต่อกับระเบียงหน้าร้าน วางโต๊ะเก้าอี้เป็นมุมนั่งเล่นสบายให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านตัวเอง ท่าข้ามคาเฟ่ เปิดทุกวัน 8.00 – 20.00 น. » อ่านต่อ ท่าข้ามคาเฟ่

พิกัดสำหรับเช็คอิน : อยู่ฝั่งตรงข้ามโชว์รูมโตโยต้า เลขที่ 97/9 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา FB ท่าข้าม คาเฟ่

TAAN Organic Café ให้เท่าที่ให้ได้

คอนเซ็ปต์ร้านที่โดดเด่นเพราะให้ความสำคัญกับการแบ่งปันหรือการให้ทาน ผสมผสานกับแนวคิดที่อยากใช้ชีวิตปลอดภัยด้วยสินค้าออแกนิกภายใต้แนวคิดที่ว่า Pay What You Can ให้ลูกค้าสามารถทานอาหารที่ต้องการ สดใหม่ปลอดภัยจากเกษตรกรโดยตรง ซึ่งคอนเซ็ปต์ที่โดดเด่นนี้ทำให้หน้าร้านตกแต่งออกมาได้อย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว โดยปลูกผักสวนครัวจัดเป็นสวนประดับในมุมทางเดินเชื่อมต่อส่วนหน้าบ้านกับตัวร้านได้อย่างเป็นธรรมชาติ » อ่านต่อ TAAN Organic Cafe ครัวชุมชน ต้นแบบแห่งการแบ่งปัน

พิกัดสำหรับเช็คอิน : 59/55 เมืองทองธานีโครงการ 1 ซอย 1 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 33 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร: 092-626-0011 FB : TAAN Organic Cafe

Hazel’s Ice Cream Parlor and Fine Drinks ไอศกรีมรสเข้ม

ชื่อร้านที่ยาวเหยียดทำให้รู้สึกว่ายากที่จะหาคำจำกัดความร้านนี้ แต่เมื่อเห็นการตกแต่งหน้าร้านและฟังเรื่องราวที่มาที่ไปทำให้รู้สึกได้ว่าจะต้องร้อง ว๊าว!! ในทันที เพราะเดิมทีที่นี้คือโรงพิมพ์เก่าที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นคาเฟ่ไอศกรีมสุดเท่ในสไตล์อินดัสเทรียลลอฟต์ หน้าร้านตึกแถวโดดเด่นด้วยภาพตัวอักษร Typography เข้มขรึมจนชวนให้ลบภาพร้านหวานๆ ของงานตกแต่งร้านไอศกรีมที่คุ้นเคยไปเลยทีเดียว เก้าอี้เหล็กที่เราคุ้นตาวางคู่ประดับพร้อมกับต้นไม้ในกระถางที่พอจะทำให้รู้สึกเฟรนด์ลี่มากขึ้น » อ่านต่อ เมื่อโรงพิมพ์เปลี่ยนเป็นขนมหวาน

พิกัดสำหรับเช็คอิน : 171 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร. 0-2282-0958 FB : HarzelsParlor

Flock Dessert Bar & Bistro หวานจนขึ้นสนิม

มาต่อกันที่ร้านเล็กๆในบรรยากาศดิบเท่อีกหนึ่งร้าน ผนังสีสนิมดึงดูดให้เราสนใจตั้งแต่แรกเห็น ในขณะที่วัสดุอื่นๆ อย่าง ไม้ ปูนเปลือย ก็โชว์เนื้อแท้กลมกลืนกัน มุมนั่งเล่นสองสามมุมในส่วนหน้าบ้านบอกให้รู่ว่านี้คือคาเฟ่ที่น่านั่งอีกร้าน ในขณะที่ภายในดิบดาร์กในสไตล์อินดัสเทรียลลอฟต์ ฉีกกับเมนูหลักที่เป็นขนมหวานรสละมุนไปอย่างสิ้นเชิง » อ่านต่อ Flock Dessert Bar & Bistro คาเฟ่ขนมหวาน ย่านพหลโยธิน

พิกัดสำหรับเช็คอิน : พหลโยธิน 18/1 แยก 3 โทร : 08-1354-0069 FB : flockdessertbar

Seven ทะเลในเมือง

แรกเห็นอาจจะคิดว่านี่คือบังกะโลหลังเล็กริมหาดทรายริมทะเล เพราะดีไซน์ที่ใช้วัสดุในดิบเปลือยเป็นองค์ประกอบสำคัญ ทั้งปูนเปลือย ไม้แท้ ไม้ไผ่ ใบจาก ซึ่งหลอมรวมเกิดเป็นหน้าร้านบรรยากาศชิลๆ โปร่งโล่งคล้ายกับเป็นร้านริมทะเลที่เปิดรับกับธรรมชาติรอบข้าง และด้วยเนื้อแท้ของตัววัสดุเหล่านี้ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแบบไม่รู้ตัว ร้านเปิดบริการทุกวัน (เว้นวันอังคาร) เวลา 10.00 น. – 18.00 น. »อ่านต่อ SEVEN คาเฟ่ สไตล์ริมหาด กลางกรุง

พิกัดสำหรับเช็คอิน : ซอยพหลโยธิน 18/1 แยก 2 (ตรงข้ามช่อง 7) ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ FB : sevencafebkk

เรื่อง : JOMM YB.