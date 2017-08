By

พื้นที่จัดเก็บ ปัญหาหนึ่งที่เจออยู่เสมอคือ บ้านรก ซึ่งจะว่าไปแล้ว ปัญหานี้ส่วนใหญ่จะเกิดกับบ้านแทบทุกหลังก็ว่าได้ ปัญหาบ้านรก มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน

แต่ว่ากันว่า สาเหตุหลักๆ ก็มาจากอุปนิสัยของเจ้าของบ้านเองนั่นแหละ ซึ่งมักจะปล่อยปะละเลย พื้นที่จัดเก็บ ในบ้านเสมอ แต่จะดีไปกว่านั้น หากเรามีตัวช่วยเป็นไอเดียการสร้าง พื้นที่จัดเก็บ ให้บ้านเป็นระเบียบ ง่ายต่อการหยิบจับ ยิ่งไปกว่านั้น ยังจะทำให้บ้านเป็นบ้านที่สวยงามด้วย

หลักการจัดเก็บบ้านที่เป็นที่รู้จักกันดีคือการเก็บบ้านสไตล์ KonMari ซึ่งเป็นการเก็บบ้านแบบญี่ปุ่นจากหนังสือ The Life-Changing Magic of Tidying Up เขียนโดย Kondo Marie นักจัดเก็บบ้านชื่อดัง ซึ่งเธอแนะนำวิธีการเก็บบ้านไว้ว่า ควรเก็บบ้านให้เสร็จในรวดเร็ว อย่าเก็บทีละนิดทีละน้อย โดยยึดหลักที่ว่าการเก็บบ้านคือวาระพิเศษ และให้คิดเสมอว่าการเก็บบ้านแต่ละครั้งคือการแยกหมวดหมู่ของใช้ ตามการใช้งานจริงๆ ไม่ใช่แยกตามห้อง โดยใช้กล่องแยกเก็บให้ชัดเจน ทั้งนี้เราสามารถปรับประยุกต์ใช้กับบ้านเราได้ อย่างไรบ้าง ไปดูกันค่ะ

มุมนั่งเล่น

พื้นที่ที่เป็นจุดศูนย์รวมของคนในบ้านที่จะเรียกได้ว่าเป็นมุมแฟมิลี่รูม เมื่อสมาชิกในบ้านทุกคนมารวมตัวกัน หลากหลายเจเนชั่น ย่อมเป็นที่แน่ชัดว่าการจัดสรรพื้นที่ใช้งานในมุมนั่งเล่นจะต้องเอื้อต่อการใช้งานของทุกคนด้วย ซึ่งกิจกรรมที่หลายครอบครัวทำประจำในมุมนั่งเล่นไม่ว่าจะเป็นดูทีวี หรือเตรียมตัวออกจากบ้าน สัดส่วนของเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในการเก็บอุปกรณ์ต่างๆ จึงมีส่วนจำเป็นมากๆ เริ่มจากลิ้นชักสำหรับเก็บรีโมตทีวี เครื่องเล่น DVD รีโมตเครื่องปรับอากาศ ซึ่งควรแบ่งเป็นช่องเก็บชัดเจน รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับเตรียมตัวออกจากบ้าน อาทิ ร่ม รองเท้า หมวก ที่แขวนพวงกุญแจ โดยแบ่งเป็นมุมที่ชัดเจนในตำแหน่งใกล้ทางเข้าออก ก็จะช่วยให้หยิบจับใช้งานได้สะดวกขึ้น

มุมรับประทานอาหาร

หลายบ้านเปลี่ยนโต๊ะรับประทานอาหารให้เป็นพื้นที่สารพัดประโยชน์ ทั้งทานอาหาร ทำงาน พบปะพูดคุยกับสมาชิก จึงเป็นพื้นที่ที่ไร้ระเบียบพอตัว สำหรับการจัดเก็บมุมนี้ เริ่มจากการเคลียร์อาหารออกจากโต๊ะ เก็บไว้ในตู้กับข้าวที่เป็นสัดส่วน หรือเก็บรักษาในตู้เย็น เพื่อให้เกิดสเปซที่โล่งขึ้น ส่วนจานชามให้เคลียร์ออกจากโต๊ะทันที หากมีการใช้พื้นที่ตรงนี้ทำงานด้วยแล้วไม่ควรทิ้งสมุด ปากกา อุปกรณ์ในการทำงานไว้ในส่วนนี้ หรืออาจจะหากล่องสำหรับเก็บอุปกรณ์ทำงานไว้สักหนึ่งกล่อง ไม่ให้เกะกะไร้ระเบียบจนรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ตรงนี้เป็นมุมทำงานทั้งที่แท้จริงแล้วมันคือพื้นที่ทานอาหารนั่นเอง

ใต้บันได

อีกหนึ่งพื้นที่เก็บของคือใต้บันไดที่มักจะถูกใช้ประโยชน์ให้เป็นมุมซ่อนของที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน แต่กลายเป็นว่าพื้นที่ส่วนนี้มักจะกลายเป็นมุมรกๆ ในบ้าน เมื่อยามจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เหล่านั้น กลายเป็นว่าหาไม่เจออยู่เสมอ วิธีแก้ปัญหาง่ายๆ คือการใช้ตู้เก็บ ลิ้นชัก แบ่งหมวดหมู่ของสิ่งของที่เก็บ โดยอาจจะเขียนโน้ตระบุประเภทสิ่งของที่เก็บในกล่องด้วย ให้ง่ายในการค้นหาเมื่อยามจำเป็นต้องใช้งาน ทั้งนี้เราสามารถจัดสรรพื้นที่ใต้บันไดให้เกิดประโยชน์โดยออกแบบให้เป็นตู้บิลต์อินสำหรับเก็บซ่อนโดยเฉพาะก็สวยงามไปอีกแบบ

มุมทำงานและชั้นเก็บหนังสือ

สำหรับมนุษย์หนอนหนังสือ การจัดระเบียบหมวดหมู่ของหนังสือแต่ละประเภทจะช่วยให้หยิบจับใช้งานได้ง่ายขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งมักจะจัดอยู่ในห้องทำงานหรืออยู่ไม่ห่างโต๊ะทำงานที่ใช้ประจำ การสร้าง พื้นที่จัดเก็บ จัดระเบียบในชั้นหนังสือสามารถแบ่งได้ง่ายๆ ชัดเจนโดยการคัดแยกหมวดหมู่หนังสือตามเกณฑ์ที่ตัวเองชื่นชอบ อาทิ ประเภทหนังสือที่ชอบอ่านเสมอ ควรอยู่ในตำแหน่งที่หยิบจับได้ง่าย หรือจะใช้วิธีแบ่งตามตัวอักษรแบบห้องสมุดก็ได้ ส่วนอุปกรณ์หรือเอกสารต่างๆ KonMari บอกไว้เก็บเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นเพราะแท้จริงแล้วเราใช้วิธิเสิร์จหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ เอกสารข้อมูลจึงไม่จำเป็นนัก อ่านต่อ : 7สเต็ปแต่งชั้นวางของ

ครัว

อีกหนึ่งพื้นที่ที่ถูกเรียกได้ว่าเป็นมุมที่ไร้ระเบียบที่สุดของบ้านทั้งเพราะอุปกรณ์ทำครัวมีหลากหลายชนิด การมีพื้นที่จัดเก็บที่ชัดโดยแบ่งประเภทขนาด เช่นอุปกรณ์ชิ้นเล็กอย่างช้อนส้อมควรมีรางลิ้นชักแบ่งช่องที่ชัดเจน หม้อ กระทะ แบ่งเก็บในพื้นที่ที่หยิบจับสะดวก ส่วนอุปกรณ์มีคมอย่างมีด ควรแยกอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเพื่อความปลอดภัยในการหยิบจับนั้นเอง

โดยทั่วไปแล้วพื้นที่ครัวจะมีเคาน์เตอร์บิลต์อิน ชั้นลอย เป็นพื้นที่จัดเก็บอยู่แล้วแต่ปัญหาที่เจอคือการวางของกระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู่ ซึ่งเราสามารถแก้ปัญหาในข้อนี้ได้ด้วยการแบ่งสัดส่วนในการเก็บให้ชัดเจน อาทิ ตู้สำหรับเก็บจานชาม ตู้สำหรับเก็บเครื่องใช้ขนาดใหญ่ ในขณะอุปกรณ์ที่ใช้บ่อยอาจจะแยกเก็บแขวนตามผนังก็ได้เพื่อการใช้งานที่คล่องตัว

วอล์คอินคลอเซทและตู้เสื้อผ้า

อีกหนึ่งพื้นที่ที่ไร้ระเบียบที่สุดของบ้านซึ่งเป็นปัญหาใหญ่อีกหนึ่งเรื่องของคุณผู้หญิง คือพื้นที่จัดเก็บเสื้อผ้า ทั้งวอล์คอินคลอเซท และตู้เสื้อผ้า ซึ่งมีทั้งชิ้นที่จำเป็น ชิ้นที่เสียดายทิ้งไม่ลง และชิ้นที่มีคุณค่าทางจิตใจ KonMari บอกไว้ว่าวิธีจัดการพื้นที่ส่วนนี้ให้นำเสื้อผ้าที่เราเก็บไว้ทั้งหมดมารวมกัน แล้วคัดแยกโดยใช้เกณฑ์วัดคือ ชิ้นที่ใช้ประจำ ชิ้นที่ชอบ ชิ้นที่จำเป็นต้องใช้ และชิ้นที่มีคุณค่าทางจิตใจ แล้วแยกให้เป็นหมวดหมู่ อาทิ ราวแขวนชั้นบนเป็นเสื้อ ชั้นล่างเป็นกางเกง กระโปร่ง ชุดเดรสยาว ชุดออกงาน ชุดสูท แยกไว้อีกตู้ ในขณะของชิ้นเล็กๆ อย่างถุงเท้า เน็คไทน์ ชุดชั้นใน เสื้อกล้าม ให้พับเก็บในลิ้นชักหรือควรมีกล่องแบ่งประเภทที่ชัดเจน อ่านต่อ จัดตู้เสื้อผ้าสวยให้เป็นระเบียบ

ทั้งหมดนี้อย่าลืมว่าให้จัดการให้เสร็จในครั้งเดียว จะทำให้เราเห็นถึงความเป็นระเบียบที่ชัดเจนขึ้น ง่ายต่อการใช้งาน และจะเป็นการสร้างวินัยในการจัดเก็บของตัวเราด้วยค่ะ

เรื่อง JOMM YB.