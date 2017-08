JERRY HOUSE : แปลงโฉม บ้านจัดสรร ผ่านการ์ตูน “ทอมแอนด์เจอรรี่”

By

JERRY HOUSE : LITTLE JERRY IN THE HAPPINEST CHEESE – เปลี่ยน บ้านจัดสรร หน้าตาธรรมดาให้เป็นสวรรค์น้อย ๆ สำหรับเด็กๆ

หากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตรับรองว่าใครหลายๆ คนคงนึกถึงอำเภอชะอำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก จึงไม่น่าแปลกใจที่หัวหินจะมีโครงการบ้านจัดสรรเกิดขึ้นมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการบ้านหลังที่สองสำหรับพักตากอากาศของชาวกรุง

และหนึ่งในนั้นคือบ้านสุดเจ๋งของ คุณภัทท สหวัฒน์ ซึ่งเกิดจากการแปลงโฉมบ้านในโครงการบ้านจัดสรรริมทะเลให้กลายเป็นสวรรค์น้อย ๆ สำหรับเด็กๆ ด้วยฝีมือการออกแบบของ Onion ทีมสถาปนิกและตกแต่งภายในมากประสบการณ์ที่เข้ามาเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นจุดรวมพลของสมาชิกในครอบครัวและเพื่อน ๆ โดยเล่าเรื่องราวผ่านการ์ตูน “ทอมแอนด์เจอรรี่” ได้อย่างสนุกสนาน จนเกือบลืมไปเลยว่าที่นี่เคยเป็นบ้านจัดสรรมาก่อน!

เพราะอยากให้บ้านพักตากอากาศหลังนี้เป็นพื้นที่ที่เด็ก ๆ ได้เปิดประสบการณ์ใหม่และสัมผัสการใช้ชีวิตแบบที่หาไม่ได้ที่บ้านในกรุงเทพฯ คุณภัททจึงตั้งใจให้บ้านหลังนี้เป็นเสมือนสนามเด็กเล่นขนาดย่อม โดยส่งต่อความฝันด้วยการให้หนังสือสวนสนุกแก่สถาปนิกและเปิดโอกาสให้ออกแบบเต็มที่

“ตั้งใจให้บ้านหลังนี้เป็นเหมือนบ้านของเจอร์รี่ที่มักวิ่งหลบหนีทอมด้วยเส้นทางต่าง ๆ ที่ทะลุถึงกันได้แบบไม่มีทางตัน” ที่มาของชีสก้อนยักษ์ที่ภายในอบอวลไปด้วยความสนุกและน่าตื่นเต้น เริ่มจากการทำดับเบิ้ลสเปซสูงตลอด 3 ชั้น ให้เป็นเหมือนห้องนั่งเล่นหลัก แบ่งออกเป็นชั้นย่อย ๆ อีก 5 ชั้น โดยใช้การขึงตาข่ายแทนพื้น แต่ละชั้นมีระยะห่าง ความลาดเอียง และขนาดที่ต่างกันเพื่อช่วยเพิ่มลูกเล่นไปในตัว มีความพิเศษอยู่ตรงที่เด็ก ๆ สามารถสวมวิญญาณทอมและเจอร์รี่วิ่งไล่จับกันได้แบบต่อเนื่องตั้งแต่ชั้น 1-5 ผ่านบันไดลิง อีกทั้งยังทะลุเข้า-ออกได้จากทุกชั้น กลายเป็นการเล่นวิ่งไล่จับแบบไร้ขอบเขต