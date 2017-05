คาเฟ่ สีขาว ดีไซน์สะอาดตา 4 ที่นี้ ที่เราอยากพาคุณไปเช็คอิน จะมีที่ไหนบ้าง ตามมาดูเลยค่ะ…

COFFEESTAND & DESIGN

แปลงโฉมตู้คอนเทนเนอร์เก่าให้กลายเป็นคาเฟ่สีขาวสะอาดตา โดดเด่นด้วยกลิ่นอายอินดัสเทรียลเนี้ยบเฉียบแปลกตา มีที่นั่งให้เลือกทั้งแบบเคาน์เตอร์บาร์ริมหน้าต่างชั้นล่าง และส่วนที่นั่งกว้างขวางบริเวณชั้นสอง โปร่งสบายด้วยแสงธรรมชาติเหมาะกับการนั่งชิลอ่านหนังสือ ที่เด็ดไม่แพ้สไตล์การตกแต่งคือ เมนูกาแฟ ซึ่งใช้เมล็ดกาแฟทั้งในไทยและจากทั่วโลกมาให้ลองชิมกัน พร้อมกับเมนูขนมโฮมเมดที่ผลัดเปลี่ยนมาให้เลือกทานกันเรื่อย ๆ

นอกจากนี้ยังมีมุมสินค้าดีไซน์จากแบรนด์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์กาแฟ จากแบรนด์ KINTO, แก้ว จาก THINK TO MAKE AND DO, กระเป๋า จาก FREITAG รวมไปถึงแอ๊กเซสซอรี่ส์เก๋ ๆ อย่าง แว่นตา นาฬิกา หรือแม้แต่จักรยานของ Dots Design Studio ก็มีรวบรวมไว้ที่นี่เพื่อให้ได้เลือกช็อปกันแบบละลานตา

พิกัด : โครงการ THE BLOC ถนนราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ เปิดทุกวัน 10.00 น. – 20.00 น. (ปิดวันพุธ)

โทร. 08-6555-8789

www.facebook.com/coffeestandanddesign