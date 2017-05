By

เพื่อนบ้านต้องจอดรถขวางในซอย

ต่อเติมล้ำเข้ามาในพื้นที่ส่วนกลางอย่างนี้ก็ได้เหรอ?

พื้นที่ทิ้งขยะของทุกคน แต่ทำไมอยู่ข้างบ้านเรา?

ปัญหา “บ้านบ้าน” แบบนี้ ล้วนเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ใครๆ ก็ต้องเจอ ดังนั้น นอกเหนือไปจากการออกแบบภายในบ้านของตัวเองให้สวยงาม “บริบทรอบบ้าน” ก็มีความสำคัญไม่น้อยที่จะทำให้ “บ้าน” นั้นกลายเป็น “บ้าน” อย่างแท้จริงในความรู้สึกของทุกคน

นิทรรศการบริบทรอบบ้านใน งานสถาปนิก’60 นำเสนอเรื่องราวที่ให้ความสำคัญกับ “รอยต่อ” ระหว่างพื้นที่ส่วนบุคคลและพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นพื้นที่ตัวแปรสำคัญที่ช่วยสร้างความ “น่าอยู่” และสภาวะ “น่ามอง” ของบ้าน ไม่ว่าจะเป็น สนามหญ้าหน้าบ้าน ที่จอดรถ แนวรั้ว บ่อน้ำ แม้แต่กลิ่นของดอกไม้ในสวนไปจนถึงพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ก็ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดี และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ด้วยตัวอย่างแนวทางจัดการกับปัญหา “บ้านบ้าน” ในชีวิตประจำวัน เช่น การจัดการกับปัญหาถังขยะหน้าบ้าน หรือการจัดการกับการระบายน้ำออกสู่พื้นที่สาธารณะ เป็นต้น นิทรรศการนี้จะชวนคุณมาปรับเปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนมุมมอง และออกแบบบริบทบ้านคุณใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่กระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณข้างเคียง และบางที แนวรั้วที่ขนาบข้างถนนในเมือง รวมไปถึงผนังแนวตั้งของอาคารพักอาศัยก็อาจเป็นองค์ประกอบที่อาจสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ของผู้อยู่อาศัยและพื้นที่ข้างเคียงได้เช่นกัน

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ รอบบ้านของทุกคนจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง ระดับพื้นที่สาธารณะของชุมชน จึงอาจถือได้ว่าเป็นการสร้างประโยชน์ส่วนรวมไปพร้อมๆ กับประโยชน์ส่วนตน

นอกจากส่วนนิทรรศการ ยังมีลานกิจกรรมกลางที่มีทั้ง ASA Marketที่รวบรวมผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ผ่านการออกแบบและต่อยอดเป็นธุรกิจโดยกลุ่มสถาปนิกและสินค้า ผลิตภัณฑ์จากจากมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งนอกจากช้อปกันเพลิน ยังเป็นพื้นที่พักผ่อน และเป็นจุดนัดพบปะภายในงานอีกด้วย

อีกกิจกรรมห้ามพลาดคือ Workshop โดยกลุ่มนักออกแบบ ที่จะชวนคุณมาวิเคราะห์และร่วมตีความเกี่ยวกับความเป็นพื้นที่ส่วนต่างๆของบ้านและร่วมทำกิจกรรม สร้างสิ่งของจากสิ่งของบ้านๆ ที่นำมาตีความและออกแบบให้กลายเป็นสิ่งตกแต่งใหม่ภายในบ้านโดยทีมวิทยากรจาก 4 สตูดิโอออกแบบดังอย่าง Atelier2+Sarin, THINKK STUDIO, THIS MEAN THAT และ o-d-a

พบกันที่ งานสถาปนิก ’60 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่ 2 – 7 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook :@ASAArchitectExposition

www.asaexpo.org

เรื่อง MNSD

ภาพ Parichat K. , เอกสารประชาสัมพันธ์