THE HUB CAFE AND EATERY – “GLASS HOUSE IN A SCENT OF GREENERY”

จุดเด่นของคาเฟ่แห่งนี้ คือบริบทของพื้นที่ และรูปแบบของสถาปัตยกรรมการออกแบบตกแต่งภายใน เป็นเพียงสิ่งที่เสริมเข้ามาเท่านั้น…

FROM GREEN CONTEXT TO GREEN DESIGN

บนพื้นที่สีเขียวกว่า 1,300 ตารางเมตร เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสวยงาม เป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบร้านอาหาร “The Hub Café and Eatery” ผ่านการวางผังอาคารให้สอดคล้องกับตำแหน่งต้นไม้เดิม โดดเด่นด้วยรูปทรงสถาปัตยกรรมที่ได้แรงบันดาลใจจากเรือนกระจกหรือ Glass House

THE FIRST IMPRESSION OF EXTERIOR

รูปทรงเกิดจากการผสมผสานระหว่างบ้าน กับเรือนกระจก เด่นด้วยหลังคาทรงจั่วที่ช่วยเพิ่มกลิ่นอายสไตล์ทรอปิคัลให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนบ้าน พร้อมต้อนรับทุกคนที่มาเยือน โดยผู้ออกแบบได้ดีไซน์เพดานอาคารให้มีขนาดสูง เพื่อช่วยเพิ่มสเปซในการเล่นระดับของโครงสร้างคาน ภายใต้รูปทรงอาคารแบบสมมาตร เอื้อให้การจัดวางพื้นที่ใช้สอยเป็นเรื่องง่ายและลงตัว บรรยากาศดูโปร่งโล่ง ไม่อึดอัด

นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงมุมมองด้านหน้าอาคาร ที่ตั้งใจให้ดึงดูดสายตาผู้คนที่ผ่านไปมา ด้วยการกรุผิวอาคารด้วยกระจกใส สามารถมองเห็นบรรยากาศภายในร้าน แถมช่วยให้ผู้ใช้งานมองเห็นความสวยงามของทัศนียภาพโดยรอบได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงบรรยากาศที่แสนร่มรื่น ผู้ออกแบบจึงเลือกใช้โครงสร้างเหล็กสีดำ ตัดกับสีเขียวของธรรมชาติ พร้อมเจาะช่องแสงบริเวณต่าง ๆ ของอาคาร ช่วยสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง“ผู้คน ต้นไม้ และแสงแดด” เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ภายในสู่ภายนอก สร้างความรู้สึกผ่อนคลายได้ทุกมุม ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของร้านก็ตาม