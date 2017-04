THYME HILL VILLAGE – วิลล่าปูนเปลือย ดีไซน์เท่ ที่มองเห็นวิวเขาได้ 360 องศา

By

THYME HILL VILLAGE – A LITTLE HIDEAWAY IN THE WOODS

ท่ามกลางการแข่งขันด้านพร็อพเพอร์ตี้บนทำเลทองอย่างเขาใหญ่ บรรดาดีเวลล็อปเปอร์ต่าง ๆ จึงต้องพากันงัดกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อดึงดูดใจของกลุ่มลูกค้า เช่นเดียวกับ นายณ์ เอสเตท ที่เล็งเห็นศักยภาพของที่ดินซึ่งมีลักษณะกายภาพเป็นหุบเขา สามารถมองเห็นวิวได้ 360 องศาทั้งเขาใหญ่และเขาลอย พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยและเส้นทางคมนาคมแสนสะดวกสบายอย่างโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา และโครงการมอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ – บางปะอิน ที่กำลังจะมีขึ้นในอนาคตจนกลายเป็นที่มาของ “ธาม ฮิลล์ วิลเลจ” THYME HILL VILLAGE โครงการที่พักอาศัยแห่งแรกจากนายณ์ เอสเตท ที่ขยายสู่ต่างจังหวัดโดยนำเรื่องทำเลที่ตั้งและงานดีไซน์มาเป็นจุดขาย

ธาม ฮิลล์ วิลเลจ เป็นโครงการที่พักอาศัยระดับลักชัวรี ตั้งอยู่บนพื้นที่ 40 ไร่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่800 ไร่ของโครงการภิรมย์ แอท วินยาร์ด (Pirom atVineyard) โดยแบ่งเป็นคอนโดมิเนียม ขนาด 58.5 -100.5 ตารางเมตร จำนวน 160 ยูนิต และวิลล่าขนาด139 – 296 ตารางวา จำนวน 36 ยูนิต ตัววิลล่ามีให้เลือกถึง 4 แบบ คือ ปราณ (Prann) ธรา (Thra) ครี (Kree) และดารา (Dara) โดยมีบริษัท The Office of BangkokArchitects (OBA) รับหน้าที่เป็นผู้ออกแบบวิลล่าทุกหลังรวมไปถึงอาคารส่วนกลางของโครงการ เพื่อให้สอดคล้องไปกับบริบทของพื้นที่รอบ ๆ สำหรับวิลล่าที่ room อยากแนะนำในฉบับนี้คือ “ปราณ” วิลล่าขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาวิลล่าทั้ง 4 แบบ