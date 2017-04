สร้างสรรค์บ้านให้เป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ ด้วยวัสดุจาก DI Concept Store

By

จะดีแค่ไหนถ้าทุกวันคุณได้ตื่นนอนด้วยความสดใส รายล้อมด้วยไอเดียจากการตกแต่งบ้านที่ทุกพื้นที่บ้านรายรอบไปด้วยวัสดุตกแต่งสุดสร้างสรรค์ และที่ DI Concept Store แห่งนี้ คือคำตอบที่ทำให้ความฝันนี้กลายเป็นจริงขึ้นได้

เพราะที่ DI ไม่ได้เป็นเพียงร้านจำหน่ายวัสดุภายใน แต่คือแกลเลอรี่แห่งแรงบันดาลใจขนาดใหญ่สำหรับการตกแต่งบ้าน เพราะมากกว่าการคัดเลือกสินค้าคุณภาพพรีเมียมสไตล์ลักชัวรี่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่นี่ยังเป็นคอนเซ็ปต์สโตร์ที่ปรึกษาด้านสไตล์ที่คุณจับต้องและมองเห็นได้ตั้งแต่ที่ร้าน ก่อนนำไปตกแต่งได้จริงในบ้านของคุณเอง ต่อยอดการตกแต่งบ้านให้ทั้งสนุกและน่าอยู่ขึ้นอีกเป็นกอง

แรงบันดาลใจของ DI คือการได้ออกเดินทางไปทั่วทุกมุมโลก เพื่อเฟ้นหาไอเดียสร้างสรรค์ผ่านสายตาและฝีมือของดีไซเนอร์มากประสบการณ์ โดยครอบคลุมทุกงานออกแบบตั้งแต่วัสดุสำหรับตกแต่ง พื้น ผนัง กระเบื้อง วอลล์เปเปอร์ ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ จุดเด่นคือภายในร้านจะแสดงตัวอย่างสินค้าวัสดุที่คุณสามารถทดลองผสานด้วยตัวเองได้ตามสไตล์ที่ชื่นชอบ อย่างวัสดุกรุพื้นผิว คุณสามารถเลือกมิกซ์แอนด์แมทช์​ หรือรูปทรงของการติดตั้งที่ออกนอกกรอบจากการต้องติดตั้งตามบล็อกแบบเมื่อก่อน ให้คุณออกแบบการติดตั้งได้เองตามจินตนาการเสมือนเป็นงานศิลปะอีกชิ้นหนึ่ง ไปจนถึงสามารถสั่งผลิตสินค้าชิ้นพิเศษ one by one การตกแต่งที่คุณคัดสรร จึงเป็นชิ้นเดียวเฉพาะสำหรับบ้านของคุณเท่านั้น

DI จัดสรร 4 หมวดหมู่สินค้า ที่ครอบคลุมงานตกแต่งบ้านผ่านทุกประสาทสัมผัส ตั้งแต่สายตาที่มองเห็นความสวยงาม สัมผัสจากพื้นผิวโดดเด่นไม่เหมือนใคร และความรู้สึกที่ได้ใช้งานจริง เริ่มจาก หมวด Surface กับ DI 3D Soft Wall หนังสังเคราะห์สำหรับกรุพื้นผิวภายในห้อง ไม่ว่าจะเป็นผนังห้อง หัวเตียง หรือใช้บุโซฟา ผลิตด้วยงานแฮนด์เมดเทคนิคการหุ้มฟองน้ำ บวกกับการกรีดลาย หรือเดินดิ้นด้าย หรือจะเป็น DI Motif Wall สำหรับสร้างลวดลายสามมิติบนผนัง ด้วยการนำเศษวัสดุ อย่างไม้สักหรือไม้โอ๊ค มาสร้างลวดลายฉลุด้วยเครื่องจักร CNC ซึ่งทั้งสองชิ้นนี้เป็นเสมือนประติมากรรมนูนต่ำบนผนังที่ครีเอตลวดลายได้เองตามต้องการ

หมวดที่ 2 คือ Fabric เบรกความแข็งกระด้างของวัสดุอย่างไม้ กระเบื้อง หรือปูนด้วยการเติมเท็กซ์เจอร์ของผ้าลงไป ซึ่งมีให้เนื้อผ้าให้เลือกหลากหลายตามรูปแบบการใช้งาน เช่น ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน หรือผ้าโปร่ง เติมบรรยากาศให้บ้านเรียบหรูแต่ดูดี พ่วงพร้อมไปกับหมวดที่ 3 คือ Furniture ที่ถูกออกแบบเส้นสายและความงามให้กลายเป็นงานศิลปะที่มีฟังก์ชั่นใช้งานได้

และหมวดสุดท้ายคือ Innovation สอดรับกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นทุกวัน การสร้างฟีลลิ่งให้ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านสะดวกสบาย ไปพร้อมกับความมีสุนทรียะ ช่วยให้บ้านกลายเป็นสถานที่สำหรับตัวคุณอย่างแท้จริง ไม่เพียงแต่นวัตกรรมในการออกแบบวัสดุทุกหมวดเท่านั้น ยังรวมไปถึงนวัตกรรมใหม่เพื่อที่อยู่อาศัย อย่าง DI Smart Wireless Switch สวิตช์ไฟแบบพกพา ที่ออกแบบจากไอเดียจากเก็บพลังงานจากทุกที่ เช่น การเคลื่อนไหวร่างกาย พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ มาเป็นผู้ควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากตัวมันจะฉลาดและประหยัดพลังงานแล้ว ยังมาพร้อมรูปลักษณ์ที่สวยงาม ติดตั้งเหมือนเป็นพร็อปส์ได้ทุกจุดในบ้าน

ล่าสุดทาง DI ได้ออกหนังโฆษณาเรื่องแรกที่มีคอนเซ็ปต์ว่า “Second Skin” คือการนำเสนอความต่อเนื่องแบบไร้รอยต่อของผิวสัมผัสของวัสดุตกแต่งทางสถาปัตยกรรมจากมุมมองที่ไม่เหมือนใคร ผ่านวิธีการนำเสนอที่ใช้เส้นสายลวดลายเชิงวิพากษ์ของธรรมชาติจากร่างกายของผู้หญิงที่มีความสวยงามด้วยเส้นโค้ง เว้า แสง มุมมอง และมิติทางกายตามธรรมชาติ โดยมีนัยยะที่สามารถเชื่อมต่อกับพื้นผิวที่แต่งเติมเสริมสร้างขึ้นมาและผสานกันได้อย่างไร้รอยต่อ เปรียบเสมือนงานสถาปัตยกรรมที่มีความสวยด้วยตัวมันเองอยู่แล้ว ซึ่งสินค้า(วัสดุปิดผิว)ของแบรนด์ DI สามารถสร้างอีกบริบทหนึ่งของการผสานความงามทั้งสองส่วนเข้ากันได้อย่างไร้รอยต่อและมีความลงตัว

สามารถเยี่ยมชมแกลเลอรี่แห่งการตกแต่งบ้าน และทดลองมิกซ์แอนด์แมทช์ที่สนุกและครีเอตสุดๆ ได้ที่ DI Concept Store อาคาร FUNBOX ถนน RCA (Block D) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.หรือช่องทางติดต่อทางอื่น ได้แก่ โทร. 0-2203-0905, 06-1841-5111 เว็บไซต์ www.diconcept.bz เฟซบุ๊ค www.facebook.com/DiConceptStore และพบกับสินค้าเหล่านี้ ซึ่งการันตีด้วยรางวัลจากทั้งในและต่างประเทศได้ในงานสถาปนิก ’60 บูธ F611 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 2-7 พฤษภาคม