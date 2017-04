เห็น 6: See Saw Seen VI นิทรรศการภาพถ่ายโดย 13 ศิลปิน

เรื่องราวมากมายบนโลกใบนี้มีความงดงามหลากหลายแง่มุมแตกต่างความคิดตามวิถีชีวิตของแต่ละคนแต่สิ่งสำคัญคือเมื่อเราต้องการบันทึกแง่มุมนั้นไว้หรือต้องการที่จะถ่ายทอดออกไปเราจะทำอย่างไรและด้วยวิธีแบบไหนได้บ้างถึงจะสามารถสื่อสารออกมาได้ตรงใจมากที่สุดวันนี้เราจะพาไปชมนิทรรศการภาพถ่ายที่ถ่ายทอดแง่มุมของความงามในหลายหลากรูปแบบซึ่งมีแนวคิดและเทคนิคการสื่อสารที่น่าสนใจ

นิทรรศการ “เห็น 6: See Saw Seen VI” จัดแสดงผลงานของ 13 ศิลปินซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวในมุมมองของแต่ละบุคคลบอกเล่าความสวยงามที่เราอาจไม่เคยพบเห็นหากใครชื่นชอบการถ่ายภาพสามารถไปชมได้ที่อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี่ ทองหล่อซอย 10จนถึงวันที่ 29 เมษายน ศกนี้เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ARDEL’s Third Place Gallery

เปรียบเทียบกระถางเป็นดั่งจิตใจของคนที่โดดทำร้ายแตกร้าวหรือแตกสลายมันยากที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรืออยู่ในรูปทรงเดิมแต่ขณะเดียวกันต่อให้กระถางนี้แตกร้าวเพียงใดก็ยังทำหน้าที่เดิมได้มีความสำคัญที่จะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตงดงามขึ้นบนโลกใบนี้ได้ด้วยการรวบรวมเศษกระถางทั้งหมดมาโอบอุ้มดินไว้เปรียบเหมือนคุณค่าของคนแต่ละคนแม้สิ่งใดแตกสลายก็รวบรวมกลับมาไว้แล้วทำหน้าที่ของเราต่อไปเรายังมีประโยชน์ต่อสังคมในหน้าที่ที่เราสามารถทำได้

หากพิกเซลที่ทุกคนเคยชินคือทุกช่องต้องเท่ากันก็อาจมองว่าภาพนี้คือความไม่สมบูรณ์แต่จริงๆแล้วคำถามคือความสมบูรณ์ที่แท้จริงคืออะไรและความไม่สมบูรณ์จะเป็นความงามได้หรือเปล่าในภาพคือหวายที่ผ่านการสานด้วยมือของคุณยายที่ทำงานหัตถกรรมประเภทนี้การบิดเบี้ยวและช่องตารางที่ไม่เสมอกันคือคุณค่าของความรู้สึกและเหมือนบันทึกจังหวะของช่วงอารมณ์ที่เกิดขึ้นความหลากหลายและไม่เท่ากันอาจเป็นตัวแทนของความไม่สมบูรณ์ในความเป็นจริงบนโลกใบนี้และสิ่งเหล่านี้อาจเป็นนิยามของความงามหรือจิตวิญญาณที่เราเคยหลงลืมไปแต่รอเวลาให้เรากลับมาเห็นอีกครั้ง

เรื่อง : “นิรดา วิทยาเวช”

ภาพ : ศุภกร ศรีสกุล