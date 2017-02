ROOM ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดโครงการ VC FABRIC Visits & Workshops for with Young Designers Contest 2016

ทางบริษัทวีซีแฟบริค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำเข้า ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าด้าน Soft Furnishing ที่ใช้ในงานตกแต่งภายใน ผู้จัดทำโครงการ VC FABRIC Visits & Workshops for with Young Designers Contest 2016 ซึ่งเป็นโครงการจัดกิจกรรม โดยเรียนเชิญอาจารย์ผู้สอนและนั กศึกษา สาขาวิชาการออกแบบตกแต่ งภายในและสาขาที่เกี่ยวข้องรั บฟังบรรยาย ในหัวข้อ “ Soft Furnishing กับงานออกแบบตกแต่ งภายใน ” และเข้าร่วมกิจกรรม Workshop การออกแบบจัดทำ Mood & Materials Board เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จั กกับ แทรนด์การตกแต่งภายใน และนวัฒกรรมวัสดุ ผ้าม่าน ผ้าบุ วอลเปเปอร์รวมถึงการนำไปใช้งาน เพื่อมุ่งหวังให้เสริมสร้ างความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่ อไปในการทำงานจริงของนักศึ กษาในอนาคต

ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ถูกจัดขึ้นในรู ปแบบของ campus tour workshop โดยทีมงานผู้จัดทำ พร้อมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ นฤดี ภู่รัตนรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมเดินทางไปบรรยายและ Workshop ยัง 10 มหาวิทยาลัยชื่อดังด้ านการออกแบบในประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ม.ราชมงคลล้านนา , ม.ราชมงคลธัญญบุรี, ม.พระจอมเกล้าบางมด และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าลาดกระบัง ในระหว่างวันที่ 28 สิหาคม – 17 ธันวาคม 2559

และเปิดโอกาศให้ นศ. จากทุกสถาบันการออกแบบทั่ วประเทศส่งผลงานการออกแบบตกแต่ งภายในเข้าประกวด ภายใต้ โจทย์ “ HOME OFFICE for everyday lifestyle ” Renovate บ้านพัก ทาว์นโฮม 3 ชั้น ขนาด 200 ตรม. ด้วยการใช้วัสดุตกแต่งด้าน Soft Furnishing ซึ่งได้รับความสนใจจาก นศ.ทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่ วมประกวดจำนวนมากกว่า 300 ผลงาน

ROOM ขอแสดงความยินดีกับน้องที่ชนะการประกวด ตามรายชื่อผู้ชนะการประกวด ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ : นาย ภาสวุฒิ บุญดีเจริญ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับทุนการตกแต่งห้องเรียน 50,000 บาท

รางวัลรองเลิศอันดับ 1 : นางสาวชนาพร นาคเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลรองเลิศอันดับ 2 : นายวงศกร ดุลยวิทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลชมเชย : นางสาว พัชรพร เรืองเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 5,000 บาท

รางวัลชมเชย : นางสาว นวพรรญฌ์ ธนจิตติพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 5,000 บาท

และนอกจากนนี้ ทีมงานฝ่ายได้เรียนเชิญผู้เชี่ ยวชาญสาขาที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานได้ แก่

คุณปราณี นาคะศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท VC Fabric Co Ltd

คุณโสภิต สุจริตกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท Create Great Design Co Ltd

คุณธีรทัศน์ วงษ์หอมเทียน ประธานบริหารบริษัท Interior Architecture 103 Co Ltd

คุณดำรง ลี้ไวโรจน์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Room

อาจารย์ นฤดี ภู่รัตนรักษ์ อาจารย์ประจำคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ สจล. และ ผู้จัดการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ บริษัท VC Fabric

สำหรับใครที่พลาดไปก็ไม่ต้องเสียใจ ฝึกฝีมือให้เฉียบ และในปีหน้า น้องๆ ติดตามข่าวการจัดการประกวด VC FABRIC Visits & Workshops for with Young Designers Contest ได้ที่นี่ รับรองว่ารูม จะสนับสนุนกิจกรรมดีๆนี้ให้เกิดขึ้นต่อไป 😀