ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการ LAMUNLAMAI HERE COMES THE SUN – OUR FIRST SOLO EXHIBITION

ละมุนละไม คือโฮมสตูดิโอบนดาดฟ้า รายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวไม่เล็กไม่ใหญ่ ในย่านที่จอแจที่สุดของกรุงเทพมหานคร เราสนใจการสร้างสรรค์งานคราฟท์การทำงานฝีมือหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นไปที่การทำงานด้วยเซรามิก เป็นวัสดุหลักผสมผสานเข้ากับรูปแบบงานศิลปะ เป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและของประดับตกแต่งบ้าน

ละมุนละไม อยากชวนทุกท่าน มาร่วมทำความรู้จักกันผ่าน LAMUNLAMAI HERE COMES THE SUN – OUR FIRST SOLO EXHIBITION

ซึ่งจัดแสดงผลงานการเรียนรู้ เติบโตและความรักในงานคราฟท์ ที่ผ่านมาทั้งหมดของเรา โดยจัดแสดงไม่เฉพาะเพียงแต่ชิ้นงานที่ใช้เซรามิคเป็นวัสดุหลักเท่านั้นเราอาจมีภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงสื่ออื่นๆ ประกอบควบคู่ไปด้วย

ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2017 เปิดเฉพาะวันพฤหัสบดี-วันอาทิตย์ ณ Cho Why Gallery ซอยนานา (วงเวียน 22)

โดย Collection HERE COMES THE SUN ประกอบด้วยผลงานการทดลองชุดย่อยๆ และ 3 ชุดหลัก อันได้แก่

THE LATITUDE OF SUNRISE

SUNSHINE LIKE A DIAMOND

THE SUNDAWN ON SUNDAY