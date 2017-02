By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

ห้องใต้หลังคา อาจเป็นความฝันในวัยเด็กของใครหลายๆ คน แต่ถ้ายังกังวลเรื่องความร้อนอยู่ละก็ มาดูไอเดียห้องไต้หลังคาดีไซน์สวยๆ เผื่อเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ ก็เก็บไว้เป็นแบบได้เลย

ห้องใต้หลังคา ไว้นอนดูดาว

ห้องนอนใต้หลังคา เหมือนหลุดมาจากความฝันในวัยเด็กของใครหลายคน ผนังบริเวณหัวเตียงทางทิศตะวันออกดีไซน์ให้เป็นหน้าต่างกระจกใสเพื่อให้ตื่นมาพร้อมแสงตะวันและรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น ใต้เพดานจั่วดีไซน์ช่องแสงกลม ๆ ไว้นอนดูดาวก่อนนอน และยังควบรวมฟังก์ชันโต๊ะทำงานกับบันไดทางเข้าไว้ด้วยกัน แถมยังประหยัดพื้นที่ได้แบบน่ารัก โดยออกแบบโต๊ะให้สูงจากพื้น 80 เซนติเมตร ฝากท็อปโต๊ะไว้กับผนัง แล้วติดตั้งแม่บันไดเป็น 2 ตอน ตอนแรก 3 สเต็ป ตอนสอง 5 สเต็ป ความยาวลูกนอน 35 เซนติเมตร เดินสะดวกกว่าทำบันไดลิงเป็นไหน ๆ

เจ้าของ – ตกแต่ง : คุณเหิร – ต่อลาภ ลาภเจริญสุข

อ่านบ้านเต็มๆได้ที่ : HERN’S STUDIO บ้านทำมือของต่อลาภ ลาภเจริญสุข – room magazine ฉบับล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์

ห้องใต้หลังคา โลกส่วนตัวของเด็กๆ

บ้านทาวน์เฮ้าส์ซึ่งมีพื้นที่จํากัดหลังนี้มีการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันให้กลายเป็น พื้นที่เล่นสนุกของเด็กๆ ซึ่ง คุณเล็ก-นภาภรณ์ โพธิรัชต์ มัณฑนากรและคุณแม่ของลูกชายทั้งสองคน ออกแบบห้องให้ลูกๆของเธอไว้ใช้ทํากิจกรรมต่างๆ โดยขยายพื้นที่บ้าน ต่อเติมบันไดและโครงสร้างทําเป็นห้องใต้หลังคาขนาดย่อมแต่น่ารัก ผนังฝั่งที่ติดกับห้องทำงานกรุกระจก เมื่อลูกๆ เล่นอยู่ข้างบน ก็สามารถมองเห็นคุณแม่ซึ่งอยู่ห้องด้านล่างได้ ขณะเดียวกันห้องทํางานของคุณแม่ก็จัดเป็นห้องทําการบ้านและเล่นดนตรีของลูกๆ ได้ด้วย

เจ้าของ – ออกแบบ : คุณเล็ก-นภาภรณ์ โพธิรัชต์

อ่านต่อ : บ้าน”เล็ก”เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ

ห้องใต้หลังคาสําหรับทํางานและเล่น ดนตรี

แม้บ้านจะเป็นแบบโมเดิร์น แต่ก็ยังคงดึงเอกลักษณ์แบบบ้านญี่ปุ่นมาใช้ ส่วนรูปทรงของบ้าน เนื่องจากต้องการให้ดูเรียบง่าย ภายในโปร่งโล่ง และที่สำคัญ มีฝ้าเพดานไม้สูง จึงออกแบบให้พื้นที่ชั้นสองหรือห้องใต้หลังคาแสนอบอุ่นด้วยพื้นและฝ้าเพดานไม้ เป็นห้องสําหรับทํางานและเล่น ดนตรีเพื่อความผ่อนคลาย หลังชั้นวางออกแบบให้มีบันไดเล็ก ๆ สําหรับใช้ขึ้นชั้นสองหรือห้องใต้หลังคา

เจ้าของ : ครอบครัวกิกคาวะ

ออกแบบ : คุณมาซาชิ กิกคาวะ และคุณอิเคดะ ฮิซาชิ

อ่านต่อ : MODERN FARMHOUSE บ้านไม้กลางฟาร์ม

ชั้นลอยใต้หลังคา

โถงรับแขกที่มีเพดานสูงประมาณ 6 เมตร เห็นท้องพื้นหลังคาผิวปูนเปลือย ส่วนนี้มีบันไดขนาดเล็กขึ้นไปยังชั้นลอยซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานเล็กๆ ซึ่งจะมองเห็นว่าไม่กรุฝ้า โชว์หลังคาลาดเอียง เพราะแผ่นพื้นหลังคาเป็นคอนกรีตโชว์ความลาดเอียงของหลังคา ทำให้พื้นที่ภายในดูสูงโปร่งมากขึ้น

เจ้าของ – ออกแบบ : คุณสาริน นิลสนธิ

อ่านต่อ : แบบบ้านเล็ก อยู่เท่ 03 – บ้านเซน เป็นสุข

นอนพื้น ติดฝ้า

ถึงแม้จะอยู่กันแค่สองคนในบ้านหลังเล็ก ๆ กลางชนบท แต่ดูเหมือนว่าขนาดพื้นที่จะไม่มีผลต่อปริมาณความสุขของผู้อยู่อาศัยเลย นอกจากส่วนของร้านอาหารดีไซน์น่ารักด้านล่างแล้ว ชั้นสองยังมีห้องพักขนาดดูเพล็กซ์หนึ่งห้องนอนที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ส่วนของห้องนอน เจ้าของบ้านเลือกให้ที่นอนติดพื้นมากที่สุด เพราะห้องมีความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพียง1.60เมตรเท่านั้น และใช้ผ้าม่านสีขาวโปร่งแสงกั้นสายตาเพื่อความเป็นส่วนตัว

เจ้าของ : คุณมาโกโตะ นากามูระ

ออกแบบ : คุณซุมิโออุ มิซูโมโตะ และ คุณโยชิทากะ คูกะ จากบริษัท ALTS Design Office

อ่านต่อ : LESS IS MORE (HAPPINESS) เมื่อความสุขแปรผกผันกับพื้นที่

รวม 10 ภาพไอเดียห้องใต้หลังคาโทนสีขาวดีไซน์สวย

ห้องนอน

ห้องทำงาน

เรียบเรียง : Parichat K.