2016 Beazley Design of the Year : Better Shelter บ้านก็ต้องคือบ้าน

A home away from home คือสโลแกนของ “Better Shelter” ที่พักกึ่งถาวรซึ่งสามารถถอดประกอบได้ อันเป็นความร่วมมือระหว่าง UNHCR (สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ) กับ IKEA Foundation ซึ่งตั้งใจสร้าง “บ้านที่อยู่ไกลบ้าน” ให้ผู้ประสบภัยที่มีความจำเป็นต้องย้ายถิ่นฐาน โดยการออกแบบให้มีความรู้สึกใกล้เคียงกับคำว่า “บ้าน” มากที่สุด

“Better Shelter ได้บ่งชี้ถึงประเด็นสำคัญของโลกในขณะนี้ ด้วยการเป็นพื้นที่พักพิงที่หยิบยื่นความมีมนุษยธรรม ทั้งในสถานการณ์ของการประสบมหันตภัยทางธรรมชาติและความรุนแรงต่างๆ จึงทำให้นวัตกรรมชิ้นนี้เป็นที่น่าจับตา” หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินรางวัล 2016 Beazley Design of the Yearได้กล่าวถึง Better Shelter ซึ่งคว้ารางวัล Design of the Year ไปครอง

ตั้งแต่ปี 2013 แล้วที่ IKEA ได้เปิดตัวงานออกแบบที่พักกึ่งถาวรที่สามารถถอดประกอบได้ โดยอาศัยความชำนาญในการออกแบบกลไกการประกอบที่เข้าใจง่าย ใช้วัสดุที่ทนทานพอสำหรับการอยู่อาศัยได้อย่างน้อย 3 ปี ที่สำคัญคือสามารถขนย้ายเข้าไปประกอบยังพื้นที่ต่างๆได้ง่าย เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ประสบภัยต่างๆกว่า 65 ล้านคนทั่วโลก

ปกติแล้วผู้ประสบภัยเหล่านี้มักอยู่อาศัยในเต็นท์หรือโครงสร้างที่พักชั่วคราวที่ไร้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ Better Shelter สามารถสร้างพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัยที่ดีกว่าในงบประมาณใกล้เคียงของเดิม อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกอุ่นใจได้มากกว่าด้วย กับโครงสร้างที่เป็นโครงท่อโลหะ แผ่นผนังจากไม้อัดปิดผิวพอลิเมอร์ และหลังคาผ้าใบที่หาได้ในพื้นที่ หรือตกแต่งส่วนต่างๆของอาคารต่างไปตามแต่ละวัฒนธรรม หลังหนึ่งสามารถอยู่อาศัยได้ 5 คน โดยที่ยังมีพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนด้วย นอกจากนี้ยังมีประตูและหน้าต่างซึ่งทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกปลอดภัยและให้อารมณ์ของความเป็น“บ้าน” มากขึ้น

ความยืดหยุ่นของ Better Shelter ทำให้ผู้ประสบภัยสามารถอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวได้ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเยียวยาจิตใจของพวกเขาได้บ้าง อย่างน้อยท่ามกลางความยากลำบากที่กำลังประสบก็ยังมีที่พักพิงให้อาศัยเพื่อตั้งหลัก ซึ่งก็พิสูจน์แล้วว่ากว่า 10,000 หลังที่ทาง UNHCR ได้แจกจ่ายออกไป ช่วยทำให้ชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นดีขึ้นจริงๆ

สามารถติดตามข่าวสาร บริจาคเงิน หรือแม้แต่สั่งซื้อ Better Shelter ได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

Better Shelter : www.bettershelter.org

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย : www.unhcr.or.th

IKEA Foundation : www.ikeafoundation.org

ชมขั้นตอนการขนส่งได้ที่: www.youtube.com/watch?v=kAy3gulOpG8

เรื่อง : “วุฒิกร สุทธิอาภา”

ภาพ : Better Shelter, UNHCR, IKEA Foundation