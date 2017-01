By

V OFFICE ออฟฟิศรีโนเวต ใหม่ ใส่เอกลักษณ์น่าจดจำด้วยงานดีไซน์

ปัจจุบันการรีโนเวตไม่ใช่แค่การตัดแปะเปลือกอาคารหรือทุบแล้วสร้างใหม่เท่านั้น แต่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้อาคารในระยะยาว เหมือนอย่างที่ คุณแฮน-มนตรี เจริญรุ่ง-ฤทธิ์ สถาปนิกจาก สเคลอัพ อาร์คิเทค ได้รับความไว้วางใจให้แปลงโฉมอาคารเก่าแถวทาวน์อินทาวน์ซอย 2 จากเดิมที่เคยเป็นสตูดิโอตัดต่อ ให้กลายเป็นออฟฟิศที่ไม่เพียงมีรูปลักษณ์ภายนอกเด่นสะดุดตาเท่านั้น แต่ยังใส่เอกลักษณ์ให้เป็นที่น่าจดจำได้ด้วยงานดีไซน์

อาคาร V-OFFICE ของ VCAN group of companies เป็นอาคารสูง 5 ชั้น มีขนาดพื้นที่รวม 1,321 ตารางเมตรใช้เวลาออกแบบประมาณ 3 – 4 เดือน และก่อสร้างเกือบปีสเปซภายในได้รับการปรับโฉมจนจำเค้าเดิมแทบไม่ได้ด้วยการทุบผนังและแบ่งฟังก์ชันใหม่ รื้อฝ้าเพดานเดิมออกโชว์ท้องพื้นชั้นบนเพื่อให้แต่ละชั้นรู้สึกปลอดโปร่ง ไม่ทึบตันรวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุอย่างปูนเปลือยขัดมันและการก่ออิฐโชว์แนว นอกจากจะมีความเรียบง่ายและความงามในตัววัสดุเองแล้ว ยังช่วยให้การทำความสะอาดและดูแลรักษาไม่ยุ่งยากด้วย

อีกส่วนหนึ่งที่ผู้ออกแบบให้ความสำคัญไม่น้อยกว่าเรื่องสเปซภายในอาคาร คือเรื่องของเปลือกอาคาร (Façade)โดยเลือกตัวอักษร (V) ตามชื่อออฟฟิศมายืดออกเป็นแนวยาวและใช้อะลูมิเนียมคอมโพสิต (Aluminium Composite)สีเหลืองทองติดลงบนโครงเหล็กกล่อง เว้นระยะกับช่องเปิดของอาคารให้มีจังหวะสวยงาม เป็นทั้งฟังก์ชันในการกันแสงแดดและพรางสายตา อีกทั้งยังสร้างเอกลักษณ์ให้อาคารดูโดดเด่นและจดจำง่าย

และในฐานะผู้ออกแบบ คุณแฮนเสริมว่า “การรีโนเวตอาคารถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเจ้าของอาคาร อาคารหลายแห่งไม่จำเป็นต้องทุบแล้วสร้างใหม่ การรีโนเวตจึงเป็นอีกวิธีที่ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดการใช้ทรัพยากรแถมยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ทั้งที่ดินและอาคาร รวมไปถึงพื้นที่รอบข้างได้ด้วย”

เจ้าของ คุณพงศ์ฤทธิ์ – คุณเอกพจน์ ฉันทาภรณ์

บริษัท VCAN group of companies

ออกแบบ คุณมนตรี เจริญรุ่งฤทธิ์

Scaleup Architects Co., Ltd. www.scale-up.com

เรื่อง Ektida N. ภาพ คุณจิรายุ สรนุวัตร

เรียบเรียง Parichat K.