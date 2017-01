The Coffee Calling project – งานกาแฟ ของคนรักกาแฟ

หากคุณเป็นคนที่หลงไหลในกลิ่นกาแฟคัวหอมๆ และรสชาติคมเข้มของกาแฟชั้นดี ต้องไม่พลาด THE COFFEE CALLING มาร่วม Selective coffee tour กับ Kinto Thailand เพื่อเปิดประสบการณ์ “ชิม” กาแฟกว่า 30 เมล็ดคัดพิเศษ จากหลากหลายโรงคั่วและแหล่งปลูก ภายในงาน Thailand coffee festival 2017



” The coffee calling ” คืออะไร ???

เพราะเสน่ห์ของการชิมกาแฟไม่ได้ อยู่เพียงแค่รสชาติ แต่เป็นการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห มดเชื่อมโยงกับทั้งรส กลิ่นและความรู้สึกที่เรามีต่อเ มล็ดกาแฟ ซึ่งมีที่มาจากหลากหลายแหล่งปลู ก รวมไปถึงวิธีการปลูก การเก็บ การดูแล ต่อยอดไปถึงการ process ถือเป็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้ น กว่าจะมาเป็นกาแฟแต่ละแก้วให้พว กเราได้ดื่มกัน

The Coffee Calling project เป็นไอเดียสนุก ๆ ที่ Kinto ประเทศไทยโดย บ.โชติชา จก. จัดขึ้นเพื่อเปิดโลกการชิมกาแฟจ ากเมล็ดกาแฟต่างชนิด ที่มีที่มาจากหลากหลายแหล่งปลูก , การ process ไปจนถึงการคั่ว เพื่อให้ซึมซับทั้งในแง่รสชาติแ ละวัฒนธรรมการดื่มกาแฟ

โดยเราจะเริ่มชิมกันที่แรกในงาน Thailand coffee festival วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ นี้ที่ศูนย์ประชุมแห่ งชาติสิริกิติ์ งานกาแฟของคนรักกาแฟที่รวมหลายแ บรนด์และโรงคั่วไว้ในที่เดียวกั น

ที่มาที่ไปของโมเดลนี้เริ่มขึ้น ในงาน Tokyo Coffee Festival ที่ KINTO Japan ได้ผลิตแก้วเซรามิกเนื้อดี ขนาดพอดี เพื่อให้ผู้เข้าชมซื้อไปพร้อม ticket สำหรับชิมกาแฟจากบูธต่างๆ เพราะไม่ต้องการให้กลิ่นของแก้ว กระดาษมาทำลายรสชาติที่แท้จริงข องเมล็ดกาแฟ ซึ่งครั้งนี้ KINTO Japan ก็ได้ผลิต Tasting Mug สีเทา สีพิเศษสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ ในจำนวน 2,000 ใบเท่านั้น โดยมี Mariya Suzuki – illustrator สาวชาวญี่ปุ่นชื่อดัง มาร่วมเขียนลวดลาย The Cofffee Calling บนแก้วให้ด้วย

– ชุด The Coffee Calling ประกอบด้วย KINTO Tasting Mug, Tickets ชิมกาแฟ 3 ใบ และ Passport รายละเอียดเมล็ดกาแฟ สำหรับให้สะสม ticket ว่าได้ไปร่วมชิมเมล็ดกาแฟอะไรแล้ วบ้าง อยู่ที่ราคา 480 บาท

– สามารถซื้อภายในงาน Thailand Coffee Festival หรือสั่งซื้อล่วงหน้าทางออนไลน์ ก่อนวันที่ 19 ก.พ. ในราคาพิเศษเพียง 360 บาท

– สามารถซื้อชุด ticket เพิ่มได้ ในราคาเซ็ตละ 189 บาท มีทั้งหมด 3 ใบ

– ถ้าสนใจซื้อเฉพาะแก้ว ราคาใบละ 360 บาท

**หมายเหตุ Ticket 1 ใบใช้ชิมกาแฟได้ 1 แก้วเท่านั้น

ร้านกาแฟและโรงคั่วที่เข้าร่วม ใน The Coffee Calling project มีดังนี้ ;

สหายกาแฟ

= gallery coffee drip

= 93 army coffee

= omnia

= akha ama

= school coffee

= nine one

Brave roasters

Casa lapin

Arabia

Laliart coffee

Alto coffee

Coffee number 9

Wanderlust Coffee & Eatery

Nowhere coffee

93 army coffee

Brew on street

Ceresia

Teammy roastery

Lapien

Roast runner

Espresso man

Phil coffee

Roasted in Japan

=Glitch Coffee

=And Coffee

=Trunk Coffee

=4/4 Seasons Coffee

ติดตามรายละเอียดเมล็ดกาแฟจากร้ านและโรงคั่วเหล่านี้ได้ที่ ;

FB / IG : thecoffeecalling

Line : kookchoticha

Tel : 089-142-8203 / 089-866-2237