90s Touch – อัพเดท13 ไอเท็มฮิปเด็กยุค 90 เรียบเท่เข้ากับทศวรรษนี้

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

ไอเท็มฮิปเด็กยุค 90 ที่น่าจะอินกับกลิ่นอายสตรีทสไตล์กึ่งร็อค แบบเคท มอส หรือวิโนนาไรเดอร์ บวกกับความสนุกแสนซนแบบบริตนีย์ สเปียร์ส ซึ่งจับมาผสมผสานใหม่ให้เรียบเท่เข้ากับทศวรรษนี้

01 เสื้อจั๊มเปอร์สกรีนลาย แบรนด์ FrenchKick ราคา 2,895 บาท (Another Story ชั้น 4 ดิ เอ็มควอเทียร์ โทร. 0-2003-6138)

02 หมอนอิง รุ่น Hexa (สอบถามราคาได้ที่ Ayodhya โทร. 0-2679-8521 – 2)

03 กล้องอินสแตนต์ฟิล์ม รุ่น SOFORT แบรนด์ Leica (สอบถามราคาได้ที่ Leica Store ชั้น 2 เกษรพลาซ่า โทร.0-2656-1102)

04 น้ำหอม ck one (สอบถามราคาได้ที่ Beauty Hall ชั้น M สยามพารากอน โทร. 0-2690-1000)

05 ลำโพงบลูทูธ รุ่น Kilburn แบรนด์ Marshall (สอบถามราคาได้ที่ ร้านมั่นคง ชั้น 2 สยามพารากอน โทร. 0-2610-9982)

06 จานเซรามิกลายตัวอักษร แบรนด์ Design Letters ราคา 1,390 บาท (Another Story)

07 เก้าอี้สตูล เบาะหนัง ขาเหล็กชุบทองแดง คอลเล็คชั่น Arya แบรนด์ Letrature โทร. 0-2432-4999 08 พรม รุ่น Sevilla ขนาด 2 x 2.90 เมตร (สอบถามราคาได้ที่ Express Carpet คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ โทร. 0-2102-2098)

09 ภาพพิมพ์แคนวาส รุ่น Lunara ราคา 590 บาท (อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ โทร. 0-2417-1111) 10 รองเท้าผ้าใบ แบรนด์ Kraftka ราคา 2,990 บาท (www.kraftka.com)

11 โคมไฟตั้งพื้น รุ่น NJP แบรนด์ Louis Poulsen (โชว์รูม Craftโดยชนินทร์ ลิฟวิ่ง ชั้น 3 สยามพารากอน โทร. 0-2129-4577)

12 โต๊ะข้าง รุ่นอาร์ติแฟกซ์ แบรนด์ Jonathan Adler (Jonathan Adler @ Groove เซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 0-2613-1261)

13 กล่องใส่ของทองเหลือง รุ่น Skull Box แบรนด์ Jonathan Adler (Jonathan Adler)

เรื่อง MNSD

ภาพ เอกสารประชาสัมพันธ์, นันทิยา

ภาพประกอบ Parichat K.