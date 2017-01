CARNIVAL STORE สตรีทแวร์ดีไซน์เฟี้ยว สาขาใหม่ล่าสุดที่เมกาบางนา

Carnival Store แบรนด์สตรีทแวร์สนุกล้ำชักชวน คุณหมู -นนทวัฒน์ เจริญชาศรี ดีไซน์ไดเร็คเตอร์แห่ง The Others และ Ductstore the Design Guru มาสร้างสรรค์สเปซมัน ๆ เพื่อเหล่า Sneakerhead อีกครั้งในสาขาใหม่ล่าสุด ณ เมกาบางนา ผลลัพธ์ที่ได้คืองานดีไซน์ Retail Shop สุดล้ำ

การออกแบบสาขานี้เปรียบเหมือนงานเชิงทดลองที่ดีไซเนอร์ได้นำโครงสร้าง Wire-frame หรือแบบจำลองโครงลวดสามมิติของวัตถุหรือสิ่งของที่สร้างในคอมพิวเตอร์มาใช้กับชิ้นงานจริง โดยมิกซ์เข้ากับโครงสร้างเหล็กรูปฟอร์มแปลกตาที่มีการบิดแกน X, Y และ Z ได้แบบสุดเหวี่ยงภายในสามารถแบ่งสเปซได้ 3 ส่วน คือ สเปซใต้โครงหลังคา 2 ส่วน ได้แก่ ฝั่งซ้ายและขวาซึ่งเป็นส่วนดิสเพลย์แสดงสินค้า และทางเดินตรงกลางที่ดึงดูดให้อยากเข้ามาสำรวจ รอบ ๆ ประดับไฟฟลูออเรสเซนต์ที่ติดตั้งในตัวโครงสร้าง ปิดผิวด้วยแผ่นอะคริลิกหนา 10 มิลลิเมตร และสติ๊กเกอร์ฝ้า จำลองบรรยากาศคล้ายกำลังเดินอยู่ในสถานีอวกาศ

นอกจากนี้คุณหมูยังตั้งใจให้โครงสร้างและฟังก์ชันทุกส่วน เป็นแบบ Single Surface ตั้งแต่ดิสเพลย์รองเท้าสุด บางเบา ซึ่งเป็นการติดเข้ากับโครงสร้าง Wire-frame ที่ ทั้งบางและไม่ยื่นยาวจนเกินไป สามารถใช้บรรจุรองเท้า ได้กว่าพันคู่ ชวนให้รู้สึกว่ารองเท้าหลากหลายแบรนด์ กำลังลอยคว้างอยู่กลางอากาศ ราวแขวนเสื้อผ้าที่ดีไซเนอร์ ตั้งใจเล่นระดับกับโครงหลังคาให้ห้อยลงมาตรงกลาง กระจกเงาลองชุด เก้าอี้นั่งลองรองเท้า ฯลฯ รวมถึง ส่วนแสดงตุ๊กตาหมี Be@rbrick ที่ดูต่อเนื่องหลอมรวมเป็น เนื้อเดียวกันทั้งหมดเสมือนประติมากรรมชิ้นหนึ่ง

บรรยากาศภายในเน้นความโปร่งเบาและใช้วัสดุตกแต่ง โทนสีขาวล้วนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องแกรนิตโต้ เหล็กกล่องสีขาว งานระบบ หรือไฟฟลูออเรสเซนต์ เพื่อให้เชื่อมโยงกับร้าน UPPERGROUND สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ทั้งยังตั้งใจให้สินค้าทุก ๆ ชิ้นในร้านเป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริม ให้งานโครงสร้างดูสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

“สินค้าที่อยู่ในนี้เป็นองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมให้ โครงสร้างน่าสนใจขึ้น แทนที่จะทำให้ร้านดูแน่น ถ้าโครงสร้างพูดได้ คงพูดกับโปรดักต์ในร้านว่า เราจะส่งเสริม ซึ่งกันและกัน โดยไม่มีใครเด่นกว่าใคร และนี่คือสิ่งที่เรา คิดมาแต่แรก”

พิกัด : เมกาบางนา ชั้น 1

เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 10.00 น. – 22.00 น.

โทร. 0-2105-1802

www.thecommonsbkk.com

www.facebook.com/carnivalbkk

ออกแบบ The Others Co., Ltd. บริษัทในเครือ DUCTSTORE

ภาพ Tanapol Kaewpring (DUCTSTORE), ณัฐวัฒน์ ส่องแสง

เรื่อง polarpoid เรียบเรียง Parichat K.