5 BEST HOMES 2016 – ROOM MAGAZINE

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

BEST HOMES 2016 รวมบ้านดีปี 2559 จัดอันดับ โดย ROOM MAGAZINE

[1]

คร้ังแรกที่เราเปิดประตูเข้าบ้านหลังนี้ พวกเราต้องตะลึงงันไปกับความแตกต่างหลากหลายของเครื่องประดับและเฟอร์นิเจอร์ที่มาจากทั่วทุกมุมโลก ต้ังแต่ผ้าทอมือจากแคชเมียร์ วอลล์เปเปอร์จาก ฝรั่งเศส หมอนขนสัตว์จากอเมริกาใต้ ตุ๊กตาแอฟริกัน ไปจนถึงหินสมัยทวารวดีของเมืองไทยเราเอง สร้างความประทับใจกึ่งประหลาดใจ อีกมุมหนึ่งของห้องรับแขกเต็มไปด้วยของสะสมหลากหลายสไตล์ ทั้งพรมขนสัตว์ เครื่อง พิมพ์ดีดรุ่นเก่า สัตว์สตัฟฟ์ เครื่องทองเหลือง หินสมัยทวารวดี แต่ทุกอย่างกลับอยู่ด้วยกัน ได้อย่างลงตัวด้วยการจัดวางที่เหมาะสม ซึ่งออกแบบควบคู่ไปกับการกําหนดค่าสีหลักในบ้านสองสี คือ สีน้ําเงิน Great Harbor และสีม่วง Debutante Violet ของ Ralph Lauren ซึ่งได้มาจากสีวอลล์เปเปอร์ ของ Hermès Paris ที่คุณโด๊ตชอบและซื้อเก็บไว้

เจ้าของ : คุณโด๊ต – ภาวิศ สิมะกุลธร

ออกแบบ : คุณเอ – วัฒนา โกวัฒนาภรณ์ ดีไซเนอร์จาก Balance Interior Design

อ่านต่อ : MORE IS MORE ยิ่งเยอะ ยิ่งหลงรัก

[2]

บ้านพักตากอากาศ รูปทรงเรียบง่ายทันสมัย โดดเด่นด้วยสีน้ำตาลแดงของอิฐโชว์แนวนี้ยังใช้เป็นโถงต้อนรับของ โคโคนัทแอนด์หนุ่มรีสอร์ต ซึ่งออกแบบโดย คุณนัด-ณัฏฐวุฒิ พิริยประกอบ สถาปนิกนักออกแบบจาก NPDA Studio และเจ้าของกิจการที่ตั้งใจให้บ้านหลังนี้เป็นเหมือนพื้นที่พักผ่อนสําหรับคุณพ่อคุณแม่ และครอบครัว ด้วยฟังก์ชั่นที่เรียบง่าย ไม่มีอะไรซับซ้อน บ้านหลังนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่ต้องขึ้นลงบันไดบ่อยๆ รวมถึงความสูงเพียงหนึ่งชั้นก็ไม่ได้บดบังทัศนียภาพที่สวยงาม และสวนมะพร้าวของคุณย่า สามารถขึ้นไปใช้งานบนหลังคาที่ทําเป็นดาดฟ้ามองเห็นวิวได้รอบทิศ 360 องศา เน้นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาก่อสร้าง เช่น ไม้ไผ่และอิฐ มาใช้ร่วมกับโครงสร้างเหล็กและงานปูน เพื่อความแข็งแรง

เจ้าของ – ออกแบบ : คุณณัฏฐวุฒิ พิริยประกอบ (NPDA Studio)

อ่านต่อ : LOVE AND RELAXATION

[3]

บ้านที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ของพ่อหรือของแม่ แต่สร้างความรู้สึกว่าเด็ก ๆ ก็เป็นเจ้าของร่วมด้วยเช่นกัน แบบหน้าแคบและลึกเหมือนตึกแถว เจาะผนังเปิดช่องแสงทุกด้านให้แสงธรรมชาติลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาอย่างทั่วถึง ดังนั้นสิ่งที่บ่งบอกความสนุก และเป็นกิมมิกของบ้านหลังนี้ได้ดี เห็นจะเป็นรูปฟอร์มของช่องแสง โดยมีที่มาจากรูปร่างของตัวบ้านในสัดส่วนเดียวกับรูปด้านของหน้าบ้านทุกประการ เหมือนบ้านนก โดยจัดวางตำแหน่งของช่องแสงแบบสุ่มจะโผล่หน้าออกมาจากตรงไหนก็ได้ ดีเทลนี้จึงทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมสายสัมพันธ์ในครอบครัว ขณะเดียวกันก็ประสบผลสำเร็จในเรื่องของฟังก์ชันเพราะช่วยให้อากาศไหลเวียนทั่วถึงทั้งบ้าน

เจ้าของ : ครอบครัวคุณทะคิโมโตะ

ออกแบบ : ALTS Design Office

อ่านต่อ : Wonderful Welcome Home !! ยินดีต้อนรับกลับสู่รังแห่งรัก

[4]

บ้านหลังนี้ เป็นสตูดิโอขนาดใหญ่สำหรับทำงานประติมากรรมและนั่งเล่นค้นหาแรงบันดาลใจ ไอเดียจากโรงนาขนาดโอเวอร์ไซส์ ผนังก่ออิฐเปลือยสลับกับผนังหน้าต่างโครงเหล็กทําสีดํากรุกระจกบานติดตาย เน้นความเรียบง่ายในการอยู่อาศัย ตัดทอนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ และไม่จําเป็นออกเพื่อเชื่อมต่อกับธรรมชาติให้มากที่สุด แต่ก็มีส่วนที่แตกต่างกันอย่างการเลือกใช้อิฐเปลือย และไม้เก่าในส่วนของงานดีไซน์ตัวอาคารมากขึ้น กลายเป็นที่มาของอาคารสองหลัง ด้านหน้าเป็นสตูดิโอขนาดใหญ่สําหรับทํางานประติมากรรม และนั่งเล่นสร้างแรงบันดาลใจ ส่วนบ้านหลังเล็กด้านหลังเป็นห้องนอนและพื้นที่สําหรับครอบครัว บรรดาเฟอร์นิเจอร์เก่าที่นํามาตกแต่งภายในบ้านล้วนแต่ซื้อมาจากเชียงใหม่ทั้งสิ้น โดยนํามาจัดวางภายใต้กรอบการมองเห็นอย่างเป็นศิลปะ เพื่อบอกเล่าและรักษาความทรงจําเฉพาะขณะอยู่ที่นี่

เจ้าของ – ออกแบบ : คุณจำเนียร ทองมา

อ่านต่อ : MEMORIES & DESTINY ความทรงจำมหัศจรรย์

[5]

จากความตั้งใจของเจ้าของบ้าน ที่ต้องการเก็บร่องรอยความเก่าของพื้นที่ไว้ ดีไซเนอร์จึงเลือกคงสภาพของเพดานปูนเปลือยดิบเท่สีเข้มขรึมในพื้นที่ส่วนกลางเอาไว้ โดยใช้โทนสีเทา – ขาวในส่วนของพื้นและผนัง เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับเพดานปูนเปลือย เติมรายละเอียดด้วยพื้นไม้ปูลายก้างปลา และเฟอร์นิเจอร์โมเดิร์นหลากหลายชิ้น เกิดเป็นความคอนทราสต์ที่สร้างเสน่ห์ให้สเปซได้อย่างลงตัว ฉีกภาพความเรียบนิ่งของงานโมเดิร์นดีไซน์ให้ โดดเด่นขึ้น ผ่านการตัดกันของสีสันและการปะทะกันของความดิบเท่ กับงานคลาสสิกสุดลักชัวรีในโปรเจ็กต์ และเพื่อไม่ให้ห้องดูแข็งหรือเรียบนิ่งเกินไป ดีไซเนอร์ได้ทำลายความเย็นชาของสเปซนั้นด้วยการออกแบบเคาน์เตอร์ไอส์แลนด์ เพื่อสร้างสมดุลและจุดเด่นให้สเปซ โดยเลือกใช้โทนสี Aquamarine สร้างความร้สึกเป็นอิสระแม้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอารมณ์ขรึม แถมยังเป็นไอเท็มเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในบ้าน

เจ้าของ : Mrs. Lee

ออกแบบ : Mr. Shin-Jie Lin และ Ms. Ting-Liang Chen บริษัท Ganna Design (www.ganna-design.com)

อ่านต่อ : THE GLAMOUR OF CONFLICT – ปะทะความดิบเท่ ด้วยสีสันเจ็บจี๊ด

ภาพ : แฟ้มภาพ นิตยสาร room

เรียบเรียง – รวบรวมโดย : Parichat K.