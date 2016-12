By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

บ้านแพ ลอยน้ำ สุดเฟี้ยว “VEETEE” หลังนี้ เกิดขึ้นหลังจากประสบความสำเร็จกับ CIRRUS 1st Summer School ในช่วงฤดูร้อนปีที่แล้ว คณะสถาปัตยกรรมและออกแบบภายในของ Estonian Academy of Arts ในความร่วมมือกับ Estonian State Forest ManagementCentre และ CIRRUS/Nordplus Network ได้จัดเวิร์คชอปสุดสร้างสรรค์ท้าทายไอเดียของเหล่านักศึกษาขึ้นอีกครั้งกับ The 5th Season Wilderness Summer School ที่อุทยานแห่งชาติ Soomaa Forests and National Park หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Soomaa ในสาธารณรัฐเอสโตเนีย

Veetee หรือบ้านแพลอยน้ำนี้มาพร้อมโครงสร้างเท่ ๆ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ที่พัก เตาผิง และห้องซาวน่า (ซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของผู้คนที่นี่ เนื่องจากมีสภาพอากาศหนาวจัด) บ้านแพทั้งหลังมีขนาด 3.80 x3.80 เมตร มีน้ำหนักประมาณ 700 กิโลกรัม ทำจากไม้สปรูส (Spruce) ซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนตระกูลไม้สนที่มีน้ำหนักเบา ถังน้ำมัน สายรัดเหล็ก และสกรู สร้างขึ้นในช่วง 10 วันของเวิร์คชอปภาคฤดูร้อน บนพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ ด้วยลักษณะของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำรุนแรงและเกิดน้ำท่วมเกือบทุกปี นักศึกษาจึงต้องทำการสำรวจชนิดและความแตกต่างของอุปกรณ์อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้สามารถออกแบบและใช้งานได้จริง ผลลัพธ์ที่ได้คือโครงสร้างสามารถลอยน้ำได้ แถมยังรองรับฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างสะดวกสบายตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้คนในท้องถิ่นยามต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างเฉียบพลัน โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่สองของฤดูใบไม้ผล

เรื่อง Sara’

ภาพ www.dezeen.com, www.ekasisearhitektuur.ee