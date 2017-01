แต่งบ้านด้วยธงชาติ ไอเดีย สำหรับคอวินเทจ ผู้รักสไตล์เท่จัดแบบอังกฤษ หรืออเมริกัน ย่อมไม่พลาดสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความรักในสไตล์ของคุณอย่างธงชาติแน่นอน เพราะเพียงเติมลวดลายธงชาติสุดเท่ลงไปสักจุด ห้องของคุณก็เท่ขึ้นเป็นกองเลย

ติดธงชาติทั้งผืนเป็นพร็อปส์ให้ผนังอิฐของคุณ จะแนวนอนหรือแนวตั้งก็แล้วแต่ ล้วนสร้างบรรยากาศราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในห้องสุดเท่สไตล์อเมริกันวินเทจ

เจ้าของ-ตกแต่ง : คุณณัฐพล วุฒิเพ็ชร์

ติดธงกับผนังก็ดูธรรมดาไป มาสร้างรูปทรงเท่ๆ ให้ธงด้วยการใช้คลุมข้าวของดู ก็ได้ลุคแบบดิบเท่เหมือนไม่ได้ตั้งใจ

เจ้าของ-ตกแต่ง : คุณธาดา วาริช

วินเทจแบบอบอุ่นด้วยมุมนั่งเล่นที่มีอาร์มแชร์หนังเป็นพระเอก ตกแต่งให้มีบรรยากาศเท่ ๆ ด้วยการแขวนธงชาติอเมริกาไว้ด้านหลัง และติดโคมไฟผนังเน้นมุมนี้เป็นพิเศษ

เจ้าของ : คุณต่อศักดิ์ ชื่นประภา และคุณกุสุมา รุจกิจยานนท์

ออกแบบ : คุณณัฐพนธ์ ศิริพรพาณิชย์ และคุณปิติกรณ์ อริยขจร TIMEOUTCAMP

เติมความเท่ให้ห้องเนี้ยบๆ ด้วยการติดธงชาติอังกฤษไว้ในกรอบรูปกระจกใสอีกทีหนึ่ง สร้างฟีลลิ่งเท่แต่เรียบร้อยแบบผู้ดีอังกฤษขนานแท้

เจ้าของ : คุณเกษมธรรม สอนสง

ออกแบบ : คุณอําพล จิรมหาโภคา

เติมความเป็นอังกฤษลงบนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นต่างๆ อย่าง ตู้เย็น หรือโซฟา ตกแต่งด้วยพร็อปส์ผนังที่ดูบริติชแบบสุดๆ อย่างป้ายโลหะ และลายเพ้นต์บิ๊กเบนและรถเมล์สองชั้น

เจ้าของ – ออกแบบ : คุณสิทธัตถ์ สิทธิสมาน

หรือเพียงเติมหมอนอิงลวดลายธงชาติท่ามกลางเฟอร์นิเจอร์สไตล์วินเทจ เท่านี้ก็ทำให้ห้องคุณเท่สไตล์อังกฤษได้แล้ว

เจ้าของ-ออกแบบ : คุณประเสริฐ ชัยสิทธิฤกษ์กุล Design Director บริษัท Whitespace Co., Ltd.

